Hier sind die Polarlichter über Baden-Württemberg zu sehen

Anfang der Woche lohnt es sich, abends in den Himmel zu schauen: Die Wahrscheinlichkeit, Polarlichter in Baden-Württemberg zu sehen, ist hoch. Hier gibt es die besten Chancen.

Polarlicht-Fans in Baden-Württemberg dürfen sich gute Chancen ausrechnen, Polarlichter zu sehen. "Es lohnt sich, Ausschau zu halten", so Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Grund für die derzeit guten Chancen ist eine höhere Sonnenaktivität.

Schon am Sonntagabend konnte der seltene Anblick in Bayern beobachtet werden. In Baden-Württemberg haben die vielen Wolken das Naturphänomen noch verdeckt. Doch laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) stehen nun klarere Nächte bevor.

So sah das Naturschauspiel im September 2023 bei uns aus:

Wie sehen die Polarlichter in Baden-Württemberg aus?

Um die Polarlichter zu sehen, sollte man laut Liefke nach Norden schauen. Mit etwas Glück bekommt man so auch die roten Lichter zu sehen. Generell ist die rötliche Färbung seltener, da sie in großen Höhen entsteht. Doch für Süddeutschland ist das rot typisch. Grünliche Polarlichter, wie man sie unter anderem aus Skandinavien kennt, entstehen laut der Expertin erst in niedrigeren Höhen.

Wo sind die Chancen für Polarlichter am höchsten?

Der Blick in die Sterne soll am Montag- und Dienstagabend wieder gut möglich sein, wie der DWD mitteilte. Demnach sollen sich die Wolken im Südwesten zum Sonnenuntergang auflockern. Am wenigsten Bewölkung erwartet der DWD südlich der Alb. Relativ klar werde es in Oberschwaben und an der Donau, hieß es.