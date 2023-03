Vom 20. bis 23. Juli 2023 geht es wieder rund auf dem Mount Klotz! Jetzt ist das Programm bekannt: unter anderem kommen Rea Garvey und Alligatoah nach Karlsruhe.

Jedes Jahr ist DAS FEST eines der großen Highlights in Karlsruhe. Das wird auch 2023 nicht anders sein. Wie schon im letzten Jahr, wird das Festival wieder vier Tage lang gehen - mit jeder Menge Programm, sowohl auf den kostenlosen Bühnen, als auch auf der großen Hauptbühne vor dem Mount Klotz. Jetzt ist auch klar, wer da auftreten wird:

Hier die Bands und Acts im Überblick:

Auf der DAS FEST-Hauptbühne am Donnerstag

Am Donnerstag geht es mit Tones & I los. Die Australierin feierte mit ihrem Hit "Dance Monkey" einen riesigen Erfolg. Wochenlang lief der Song überall rauf und runter. Im Anschluss wird der irische Sänger Rea Garvey, bekannt auch als Jurymitglied in mehreren Fernsehshows, mit Liveband die Bühne rocken.

Tones & I wird am ersten Tag von DAS FEST in Karlsruhe spielen dpa Picture Alliance | Andreas Maier

Freitag auf dem Mount Klotz

Nach ihrem Auftritt auf dem Karlsruher Unifest, eröffnet Mola dieses Jahr den DAS FEST-Freitag. Mit den Leoniden folgt eine Band, die sich mit ihren Liveperformances auch auf die ganz großen Festivalbühnen gespielt hat. Als Headliner hält der Freitag den Rapper Casper bereit, der zuletzt im Jahr 2012, kurz nach seinem großen Durchbruch mit dem Album XOXO, auf der Hauptbühne die Günther-Klotz-Anlage einheizen durfte. Im Nightclub ab 23 Uhr spielt Lari Luke.

Casper ist am Freitag Headliner bei DAS FEST in Karlsruhe dpa Picture Alliance | Britta Pedersen

DAS FEST am Samstag mit Alligatoah

Den Samstag eröffnen die Local Acts Keine Revolte, Toni Mogens und Diana Ezerex. Danach übernimmt Esther Graf, die schon im letzten Jahr auf dem Unifest zu hören war. Von Pop geht es dann über zu Punk mit der Band Adam Angst. 2019 noch als Geheimtipp im Nightclub, spielt die Bläsercombo Querbeat dieses Jahr am frühen Abend.

Als Headliner spielt am Samstag der Rapper Alligatoah. Die Karlsruher dürfen sich vermutlich auf einen großen Bühnenaufbau und unzählige Kostüme freuen, die Auftritte des Rappers sind eine riesen Show. Im Nightclub gibt es am Samstag Wiener Dialekt bei der Band Erwin und Edwin.

Alligatoah kommt am Samstag zu DAS FEST Karlsruhe 2023 dpa Picture Alliance | Daniel Karmann

Balladen, Rock und spanisches Temperament - der Sonntag

Der traditionelle Klassik-Vormittag am Sonntag ist diesmal mit der Kammerakademie Nordbaden und dem Badischen Konservatorium. Am Nachmittag gibt es Bluesrock und R'n'B mit Vintage Trouble. Danach übernimmt Michael Schulte, bekannt unter anderem aus The Voice of Germany, der vor allem für seine Balladen sehr bekannt ist. DAS FEST abschließen wird Alvaro Soler mit spanischem Temperament und einer ganzen Reihe großer Hits.

Am Sonntag beendet Alvaro Soler DAS FEST 2023 in Karlsruhe dpa Picture Alliance | Uli Deck

So kommen Sie an Tickets für DAS FEST 2023

Am Dienstag 14. März um 9 Uhr beginnt der Vorverkauf. Wie schon im letzten Jahr gibt es die Tickets sowohl online, als auch vor Ort in der ganzen Region. Die Vorverkaufsstellen finden Sie hier. Erstmals gibt es in diesem Jahr ein einzelnes Ticket für alle vier Tage. Die Tickets werden inklusive Vorverkaufsgebühr wieder 17,20 Euro kosten, das Ticket für alle vier Tage kostet 66,70 Euro. An den Vorverkaufsstellen kann es zu individuellen zusätzlichen Gebühren kommen.

Ein großer Teil des Festivals wird wieder in der kompletten Günther-Klotz-Anlage kostenlos für alle offen sein. Das Programm für die Bühnen dort wird noch bekannt gegeben.