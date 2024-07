Seit 35 Jahren ist Philipp Schweinfurth als Helfer bei DAS FEST in Karlsruhe dabei. Als studierter Urologe schlüpft er dafür in die Rolle des Gabelstaplerfahrers.

Im aktuellen DAS FEST-Crew-Shirt und in beiger Multifunktionshose klettert Philipp Schweinfurth in den matschigen Gabelstapler. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten braust er nur wenig später über das riesige Veranstaltungsgelände. Wo er gebraucht wird, packt er mit an und bringt sämtliche Materialien von A nach B. Seit Jahren ist er begeisterter Unterstützer von DAS FEST in Karlsruhe – und dass, obwohl er eigentlich in einem ganz anderen Feld tätig ist.

Arzt passt für DAS FEST Sprechstunden in Praxis an

In seinem Alltag arbeitet Philipp Schweinfurth als Facharzt für Urologie in seiner Praxis in Karlsruhe. Sprechstunden bietet er neben seiner Unterstützung auf DAS FEST aber trotzdem an. "Wir verschieben es einfach ein bisschen in den Morgen rein und machen mittags einfach ein bisschen länger", erklärt er. Drei Wochen ist er als Hilfskraft in Teilzeit auf DAS FEST dabei.

Es gibt schon sicherlich eine Handvoll Leute, die auch in akademischen Berufen tätig sind und dann hier auf dem FEST nochmal ihre handwerklichen Fähigkeiten auspacken.

Seine Kinder sind von seiner Leidenschaft für DAS FEST begeistert. Und auch sein Praxisteam zeigt viel Verständnis für den 45-Jährigen. "Die genießen es auch, dass sie dann einen Abend ohne Chef hier auf der Weinterrasse verbringen können", so Schweinfurth.

Philipp Schweinfurth arbeitet als Urologe in Karlsruhe und unterstützt nebenbei als Gabelstaplerfahrer DAS FEST in Karlsruhe. SWR Patrisha Walters

Über drei Jahrzehnte als DAS FEST-Helfer dabei

1988 beginnt seine DAS FEST-Karriere im Alter von zehn Jahren. "Dann habe ich angefangen, im Helferkantinenbereich die Tische abzuwischen", erinnert er sich. In der Schul- und Studienzeit war es vor allem eine gute Möglichkeit, nebenbei etwas Geld zu verdienen. Nur dreimal hat er in all den Jahren die Großveranstaltung in Karlsruhe verpasst: Zweimal durch die Coronapandemie, einmal weil seine Tochter geboren wurde.

Vom Tische abwischen sind in mehr als drei Jahrzehnten weitere Aufgabenbereiche dazugekommen. Philipp Schweinfurth arbeitete bei den Getränkeständen, zählte Kasseneinnahmen und unterstützte die Teamkollegen beim Bühnen- und Zeltaufbau. Seit den 2000ern ist er vor allem mit dem Gabelstapler unterwegs, hin und wieder auch mit dem Radlader. "Man kann sagen, so über die Jahre hinweg war ich irgendwann überall mal."

Urologe Philipp Schweinfurth hilft seit 35 Jahren beim Auf- und Abbau bei DAS FEST in Karlsruhe mit. SWR Greta Hirsch

Tausende helfende Hände auf DAS FEST in Karlsruhe

Bis zu 4.000 Menschen helfen bei DAS FEST in Karlsruhe mit, schätzt Markus Wiersch. Er ist Gesamtprojektleiter der Großveranstaltung. "Die ganz genaue Zahl habe ich nicht, weil das natürlich ein Riesending ist." Zusammen mit Philipp Schweinfurth gehört er zu den Helfern, die am längsten dabei sind.

Er erzählt von einigen Studenten, die als Helfer auf DAS FEST starten und nach der Promotion bleiben. "Das mache ich immer wieder mit, weil das ist hier für mich eine ganz besondere Zeit", sollen sie laut Wiersch gesagt haben. Auch ein Pilot ist Teil des Teams und fährt in seiner Freizeit Shuttle.

Auch solche Menschen haben wir dabei, die einfach sagen: 'Ich gehöre jetzt zur FEST-Familie!'

Auch Markus Wiersch ist seit vielen Jahren Teil des Helfer-Teams bei DAS FEST in Karlsruhe. SWR Greta Hirsch

Neue Freundschaften im Helfer-Team geknüpft

Philipp Schweinfurth steckt jedes Jahr viel Zeit in die Arbeiten hinter den Kulissen von DAS FEST in Karlsruhe. Auf die Frage, was er vom FEST zurück bekäme, überlegt er nicht lange: "Es macht einfach Spaß. Es macht Spaß, in dem Team zu arbeiten", erklärt er. "Man hat ja auch über die Jahrzehnte Leute kennengelernt, mit denen man freundschaftlich verbunden ist."