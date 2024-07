Am Montagmorgen sind wieder Wallfahrer in geschmückten Booten von Moos nach Radolfzell über den Bodensee gefahren. Die Mooser Wasserprozession ist der Höhepunkt des Radolfzeller Hausherrenfestes.

Bei der Mooser Wasserprozession sind am Montagmorgen Boote, die mit riesigen Blumenkränzen geschmückt sind, von Moos auf der Halbinsel Höri über den See nach Radolfzell (beides Kreis Konstanz) gefahren. Die Wallfahrer wurden gegen 8 Uhr in Radolfzell erwartet.

Die Mooser Wallfahrer sitzen in Ruderbooten unter riesigen Blumenkränzen, die sie in den vergangenen Tagen selbst geflochten haben. Andächtig rudern sie über den See – und pflegen damit ein Stück Tradition. Sie pilgern nach Radolfzell, weil ihre Vorfahren ein Gelübde abgelegt haben. Im 18. Jahrhundert waren sie von einer verheerenden Viehseuche verschont geblieben – und gelobten, alljährlich am Hausherrenmontag nach Radolfzell zu pilgern und den Stadtpatronen Theopont, Senesius und Zeno für ihre Hilfe zu danken.

Den Blumenschmuck für die Boote haben die Wallfahrer selbst geflochten. SWR Alfred Knödler

Größere Boote für Zuschauer begleiten die Ruderboote. Am Ufer angekommen, bereiten viele Schaulustige den Wallfahrern einen großen Empfang. Danach ziehen die Menschen dann zum Radolfzeller Münster, um den Rest des Tages gemeinsam zu feiern.

Hausherrenfest: Radolfzell feiert seine Stadtpatrone

In Radolfzell wird schon seit Freitag das Hausherrenfest gefeiert. Zahlreiche Vereine organisieren dabei jedes Jahr gemeinsam mit der Stadt ein Programm mit Konzerten und Vorführungen. Am Hausherrensonntag findet traditionell eine große Prozession mit den Reliquien der drei Stadtpatronen statt. Mit dem Hausherrenmontag endet das Radolfzeller Hausherrenfest.