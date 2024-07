Einmal im Jahr verwandelt sich Friedrichshafen am Bodensee in eine große Festkulisse zu Ehren des Seehas. Nur in dieser Zeit ist auch das Maskottchen des Fests - der Seehas - ein paar Tage in der Stadt zu Gast. Für viele Menschen aus der Region ist er eine emotionale Figur, mit der sie viele Kindheitserinnerungen verbinden. Am Dienstag geht das Fest zu Ende und damit wird auch der Seehas wieder für ein Jahr verschwinden.