per Mail teilen

Im Klinikum Stuttgart gibt es seit dem Morgen Probleme mit der IT-Infrastruktur. Diese haben weitreichende Auswirkungen auf den Betrieb. Nicht nur OPs müssen verschoben werden.

Das Klinikum Stuttgart hat momentan große IT-Probleme. Viele digital gesteuerte Prozesse funktionieren laut einem Klinik-Sprecher nicht mehr. Das hat zur Folge, dass der Betrieb in Stuttgarts größtem Krankenhaus nur eingeschränkt laufen kann.

IT-Störung hat weitreichende Folgen für Krankenhaus

Wegen der Probleme ist die Leitstelle laut Klinikum Stuttgart gebeten worden, Rettungswagen mit Notfällen in andere Kliniken zu bringen. Außerdem wurden Patientinnen und Patienten nach Hause geschickt und alle planbaren Operationen für Montag abgesagt. Nur absolute Notfall-Operationen könnten stattfinden, sagte ein Sprecher des Krankenhauses dem SWR. Die Intensivstation dagegen funktioniere. Alle abgesagten OPs sollen so schnell wie möglich nachgeholt werden.

Mitarbeiter im Klinikum arbeiteten mit Funkgeräten

Die Störung betrifft das gesamte Klinikum. Zwischenzeitlich funktionierten nur die Telefone, deren Leitungen nicht digital laufen. Intern hätten die Mitarbeitenden deswegen zeitweise mit Funkgeräten gearbeitet, hieß es weiter. Mittlerweile habe man auch die Ursache des Problems finden können und sei daran, den Fehler zu beheben. Einen Zusammenhang mit weltweiten IT-Problemen am vergangenen Wochenende schließt der Sprecher des Krankenhauses aus. Alle anderen Kliniken in Stuttgart haben keine Probleme gemeldet. Gegen Nachmittag soll der Betrieb am Klinikum Stuttgart wieder normal laufen.