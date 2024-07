Weltweite Microsoft-Störung: Auch in BW viele Probleme gemeldet

per Mail teilen

Eine IT-Panne bei Microsoft sorgt derzeit weltweit für Probleme. Teilweise sind ganze Flughäfen lahmgelegt. Auch in Baden-Württemberg melden Firmen und Kommunen erste IT-Probleme.

Eine wohl weltweite IT-Panne bei Microsoft verursacht derzeit massive Störungen. Betroffen sind nach derzeitigem Kenntnisstand sowohl Fluggesellschaften, Medienorganisationen als auch Banken. Weltweit melden Länder große Probleme. Die Panne betrifft wohl vor allem die M365-Dienste. Zu diesen gehören unter anderem Teams, Outlook und Sharepoint.

Auch Deutschland ist von der Panne betroffen. In Baden-Württemberg berichten unter anderem Flughäfen und Stadtverwaltungen von Problemen. Am Berliner Flughafen BER ist der Flugbetrieb derzeit eingestellt. Und auch Hamburg meldet Probleme bei vier Fluggesellschaften. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, handelt sich laut einer französischen Behörde bei der globalen IT-Panne nach bisherigen Informationen nicht um einen Cyber-Angriff.

Über die Auswirkungen der weltweiten IT-Probleme berichtet SWR-Reporter Nils Dampz im Audio:

Microsoft-Störung: Flughäfen in Baden-Württemberg mit Problemen bei Abfertigung und Check-In

Derzeit kommt es am Flughafen Stuttgart und am Baden-Airpark zu längeren Wartezeiten durch "Computer Probleme". Störungen soll es beim Check-In geben, da die Systeme nicht mehr funktionieren. Deshalb werden diese nun manuell durchgeführt, sagte ein Sprecher der Flughäfen. In Stuttgart seien zwei Airlines von den Ausfällen betroffen. Flugausfälle gebe es bislang noch keine.

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden sei zudem das Abfertigungssystem betroffen, das sporadisch ausfalle. Derzeit könne man diese Ausfälle jedoch kompensieren, heißt es von der Flughafengesellschaft weiter. Fluggäste sollen dennoch auf Informationen ihrer Airlines achten oder sich Informationen zum derzeitigen Ablauf einholen.

Nach SWR-Informationen gibt es auch an den Flughäfen Memmingen und Friedrichshafen Probleme bei den Abfertigungen. Es komme zu Verzögerungen für die Passagiere, so eine Sprecherin des Flughafens Memmingen. Check-In und Boarding müssten manuell durchgeführt werden. Passagiere sollten etwa zwei Stunden vor Abflug vor Ort sein und Geduld mitbringen.

Was ist der Grund für die Microsoft-Panne? Erste Hinweise deuten darauf, dass ein fehlerhaftes Update der US-amerikanischen IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike die Probleme bei Microsoft ausgelöst hat. Experten zufolge betreffe das Problem nicht Microsoft selbst, sondern ausschließlich Windows-Geräte, die Crowdstrike nutzen. Dafür spreche außerdem, dass die Probleme in Australien begonnen haben, wo ein gestern veröffentlichtes Software-Update von Crowdstrike als erstes zur Verfügung stand.

IT-Probleme auch bei Mercedes-Benz in Sindelfingen

Von der IT-Panne betroffen ist SWR-Informationen zufolge auch das Mercedes-Werk in Sindelfingen. Dort sei die Frühschicht bereits auf freiwilliger Basis nach Hause gegangen. Nicht von der Panne betroffen sind eigenen Angaben zufolge der Künzelsauer Maschinenbauer Würth, BASF, EnBW sowie die Stuttgarter Börse. Der Stuttgarter Maschinenbauer BOSCH wollte sich zu den IT-Problemen auf Anfrage nicht äußern.

Auch Stadt Pforzheim wohl von IT-Störung betroffen

In Baden-Württemberg melden aber nicht nur Flughäfen Probleme: Auch die Stadtverwaltung Pforzheim gab bekannt, dass sie derzeit nur eingeschränkt erreichbar sei. Grund dafür seien Netzwerkstörungen, heißt es auf der Internetseite der Stadt. Betroffen seien vor allem das Bürgerzentrum, die Ausländerbehörde und die KfZ-Zulassungsbehörde. Sowohl die Telefonanlage als auch der E-Mail-Verkehr seien gestört. Auf Instagram meldete sich Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) zu den Problemen zu Wort: "Weltweit gibt es momentan eine echt große IT-Störung, auch wir haben extreme Netzwerkprobleme." Der Tag werde heute etwas sportlicher werden als sonst, so Boch weiter.

Mehrere andere Städte meldeten auf SWR-Anfrage jedoch, dass sie nicht von den IT-Problemen betroffen seien, darunter unter anderem Freiburg, Heilbronn, Winnenden, Ludwigsburg, Esslingen, Böblingen und Göppingen. Auch das Landratsamt Rems-Murr-Kreis ist nach eigenen Angaben nicht betroffen.

Kliniken in BW nicht von Microsoft-Panne betroffen

Die Kliniken in BW scheinen derzeit nicht von der Panne betroffen zu sein. Die Unikliniken Freiburg, Heidelberg, Ulm und Tübingen sowie das Klinikum Stuttgart teilten auf SWR-Anfragen mit, derzeit keine IT-Probleme zu haben. Auch die RKH Kliniken mit Sitz in Ludwigsburg sowie die SLK Kliniken spüren eigenen Angaben zufolge keine Auswirkungen der IT-Panne, die Krankenhäuser in der Region Bodensee-Oberschwaben auch nicht.