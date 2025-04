Mit dem Ziel, die nächste Regierung in BW zu stellen, will die AfD in den Wahlkampf zur Landtagswahl 2026 ziehen.

Die AfD Baden-Württemberg will in der kommenden Legislaturperiode die Regierung im Land stellen. Die Partei hat bei ihrer Kreissprechertagung in Hechingen im Zollernalbkreis beschlossen mit einem Regierungsprogramm in den Landtagswahlkampf einzuziehen. AfD: Frohnmaier soll sich als Spitzenkandidat aufstellen lassen Laut Landes-Co-Chef Markus Frohnmaier haben die Kreissprecher ihn einstimmig aufgefordert, sich für die Landtagswahl im März 2026 als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten aufstellen zu lassen. Ende Mai soll das beim Parteitag beschlossen werden.