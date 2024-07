per Mail teilen

In Wiesloch und Rauenberg hat es einen größeren Stromausfall gegeben. Inzwischen soll die Stromversorgung wiederhergestellt sein.

In Wiesloch und Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) hat es einen größeren Stromausfall gegeben. Inzwischen hat die Integrierte Leitstelle des Rhein-Neckar-Kreises Entwarnung gegeben. Betroffen waren laut Leitstelle die Kernstadt Wiesloch, die Ortsteile Altwiesloch und Frauenweiler sowie der Nachbarort Rauenberg. Wie viele Haushalte ohne Strom waren ist unklar.

Ursache war defektes Kabel

Wie ein Sprecher von Netze BW mitteilte, war die Ursache ein defektes Kabel in Rauenberg. Das habe zwei weitere Kabeldefekte in Wiesloch und Frauenweiler ausgelöst. Daraufhin sei kurz vor 9 Uhr der Strom ausgefallen. Mittlerweile haben alle Betroffenen wieder Strom. Die Reparaturarbeiten laufen. Der Strom komme derzeit aus anderen Kabelnetzen, so der Versorger weiter.

Betroffen war unter anderem MLP mit Sitz in Wiesloch. Man habe sich aber laut Unternehmen mit einem Notstromaggregat beholfen. Ansonsten wurden laut Stadt bislang keine größeren Vorkommnisse gemeldet.

Stromausfall: Feuerwehrhaus für Notfälle besetzt

Die Feuerwehr Wiesloch hatte drei Notfallinfopunkte eingerichtet und informierte die Bevölkerung über die Katwarn-App und die Internetseite der Stadt Wiesloch. Die Nummern 110 und 112 sollten während des Stromausfalls für wirkliche Notfälle freigehalten werden. Wer Hilfe benötigte, konnte sich am örtlichen Feuerwehrgerätehaus melden.

Schon 2023 größerer Stromausfall in Wiesloch

Im vergangenen Jahr gab es in Wiesloch und Umgebung einen deutlich längeren Stromausfall. Damals war von Freitagabend bis Samstagmorgen der Strom ausgefallen - unter anderem war auch das Psychiatrische Zentrum Wiesloch (PZN) betroffen.