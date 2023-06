Nach langem Stromausfall in Wiesloch: Strom wieder da

Der Stromausfall in Teilen von Wiesloch, Rauenberg, Dielheim und Baiertal (Rhein-Neckar-Kreis) ist laut Polizei behoben. Von Freitagabend bis Samstagmorgen war der Strom weg.

Der Strom in Wiesloch und Umgebung ist wieder da. Wie der Netzbetreiber "Netze BW" mitteilte, soll die Stromversorgung bereits seit 9 Uhr wieder vollumfänglich funktionieren, so die Polizei. Seit Freitagabend 21:30 Uhr waren dort viele Menschen ohne Stromversorgung. Betroffen war unter anderem auch das Psychatrische Zentrum Wiesloch.

Reperaturarbeiten dauerten lange an

Seit Freitagabend hätten Mitarbeiter des Netzversorgers an der Wiederherstellung der Stromversorgung gearbeitet, hieß es von der Polizei. Aufgrund des Ausmaßes haben die erforderlichen Reparaturarbeiten sehr lange gedauert. Der Grund für den Stromausfall war zunächst nicht bekannt. Auf dem Störungsportal des Netzbetreibers "Netze BW" heißt es, dass ein technischer Defekt die Ursache für den Stromausfall gewesen sei.

Polizei fuhr verstärkt Streife

In der Nacht zum Samstag und am Morgen hatten viele Menschen bei den Stadtwerken in Wiesloch angerufen, weil sie plötzlich keinen Strom hatten. Doch die Stadtwerke seien nur für die Wasserversorgung zuständig, hieß es von dort. Wegen des langen Stromausfalls ist das Polizeirevier Wiesloch in den betroffenen Gebieten verstärkt Streife gefahren, so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR.