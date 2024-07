Gleich mehrere Brände hat es in der vergangenen Nacht in der Karlsruher Waldstadt gegeben. Laut Polizei wurde niemand verletzt, die Brandursache ist unklar.

In der Karlsruher Waldstadt hat es in der Nacht mehrere Brände gegeben. Zunächst brannten laut Polizei mehrere Altpapier-Container an einem Wohnhaus und an einem Discounter. Sowohl das Wohnhaus als auch der Discounter wurden nach Polizeiangaben nicht beschädigt. Am frühen Morgen brannte dann das Gewächshaus der Waldorfschule in der Waldstadt. Außerdem stand der Werkraum, ein Anbau der Schule, in Flammen. Das eigentliche Schulgebäude wurde nicht beschädigt.

Verletzt wurde nach Polizeiangaben bei allen drei Bränden niemand. An der Schule entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von rund 250.000 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist noch unklar. Die Polizei machte zunächst keine Angaben, ob es sich um Brandstiftung handelt. Drei Brände in einer Nacht seien zwar sehr ungewöhnlich, so ein Sprecher, "es kann aber alles auch ein Riesenzufall sein". Die Ermittlungen laufen.