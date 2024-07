Millionenschaden bei Brand in Herxheim bei Landau

Feuer in Kräuterfabrik

Am späten Montagabend ist in Herxheim in der Südpfalz ein Großbrand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Der finanzielle Schaden ist aber offenbar gewaltig.

Viel ist bislang noch nicht bekannt zum Brandgeschehen in der Nacht: Der Polizei zufolge ist das Feuer in einer Fabrik zur Trocknung von Küchenkräutern im Herxheimer Ortsteil Hayna ausgebrochen. Es seien Menschen im Gebäude gewesen, aber verletzt worden sei nach jetzigem Stand niemand. Die Polizei geht aber von einem Schaden im "unteren siebenstelligen Bereich aus". Die Feuerwehr musste in der Nacht einen Brand in einer Kräuterfabrik in Herxheim-Hayna löschen SWR SWR / Hanna Brandursache noch unklar Noch am Montagabend wurde die Warnapp NINA ausgelöst. Mittlerweile ist das Feuer aber gelöscht. Schon am Morgen will die Polizei Brandermittler reinschicken. Sie sollen rausfinden, wie es zu dem Brand kommen konnte.