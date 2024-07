per Mail teilen

Am Sonntagvormittag hat es in einem Gerätehaus der Feuerwehr Neustadt gebrannt. Der Schaden ist hoch.

In Neustadt an der Weinstraße hat es im Gerätehaus im Stadtteil Hambach gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte etwa drei Stunden, rund 100 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort gewesen, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Und weiter sagt Pressesprecher Clemens Litty: "Nach derzeitigem Kenntnisstand ist es so, dass der Brand in einem Tanklöschfahrzeug ausgebrochen ist." Genaueres sei noch nicht klar, die Kriminalpolizei ermittle derzeit. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von mehreren 100.000 Euro.