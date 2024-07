Sportlerinnen und Sportler aus RLP: Mit großen Zielen nach Paris

Die Rheinland-Pfälzerin Ricarda Funk hat es schon einmal zu Olympia geschafft und dort ihren größten sportlichen Erfolg erzielt. Doch beim letzten Mal fanden die Spiele unter Corona-Bedingungen in Tokio statt, was das Olympia-Erlebnis etwas trübte. In diesem Jahr in Paris will die Slalomkanutin es nochmal wissen und wieder ganz oben auf dem Treppchen landen. Mit diesem Ziel treten noch weitere Sportlerinnen und Sportler aus Rheinland-Pfalz an. Zum Beispiel Speerwerfer Julian Weber und Fußballerin Jule Brand mit ihrer Mannschaft.