24-Stunden-Fahrrad-Rennen auf dem Nürburgring

Statt schneller Autos und lauten Motoren waren am Sonntag viele Fahrräder und Radsportfans auf dem Nürburgring zu finden. Für das 24-Stunden-Rennen "Rad am Ring" sind am Wochenende 10.500 Radsportlerinnen und Radsportler in die Eifel gefahren, um die Strecke auf zwei Rädern zu bestreiten. Eine Gemeinsamkeit zum motorisierten Sport gab es dann aber trotzdem: Die Siegerinnen und Sieger der verschiedenen Rennen konnten ihr Glück kaum fassen.