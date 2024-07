Massenkarambolage auf A61 bei Frankenthal

per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der Autobahn wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Beteiligt waren unter anderem ein Reisebus und ein Wohnmobil.

Der Notarzt musste mit dem Helikopter eingeflogen werden - einer der Gründe für die zweistündige Sperrung der A61 am Sonntagnachmittag. Beteiligt waren an dem Unfall ein Reisebus, ein Wohnmobil, ein SUV, sowie ein weiteres Auto, so die Polizei. Es kam aber zu keinen schweren Verletzungen, lediglich die zwei Passagiere des SUV mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen sei der Bus wohl auf eines der Autos aufgefahren - dieses wurde dann auf das Wohnmobil geschoben. Die freiwillige Feuerwehr Ludwigshafen war mit 24 Menschen vor Ort, außerdem waren fünf Rettungswagen und ein Hubschrauber vor Ort.