Machtbeben beim VfB Stuttgart: Präsident Claus Vogt abgewählt

Bei der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart wurde Präsident Claus Vogt mit deutlicher Mehrheit abgewählt. Vizepräsident Rainer Adrion wird sein Amt zur Verfügung stellen.

Am Ende ging es schneller als erwartet. Um 14 Uhr 09, exakt drei Stunden nach Beginn der Mitgliederversammlung in der Stuttgarter Porsche-Arena, stand fest: Claus Vogt ist nicht mehr Präsident des VfB Stuttgart. 86,03 Prozent der 2127 anwesenden stimmberechtigen Mitglieder votierten für die Abwahl Vogts.



Auch Vize-Präsident Rainer Adrion erlebte einen bitteren Sonntag. Er wird nach einem deutlichen Misstrauensvotum der Mitglieder Konsequenzen ziehen und am Montag seinen Rücktritt einreichen. 70,02 Prozent der Mitglieder stimmten für eine Abwahl Adrions. Der 70-Jährige bleibt damit zwar formal noch im Amt, da für eine sofortige Abwahl 75 Prozent nötig gewesen. Trotzdem sagte der Vizepräsident im Anschluss an die Abstimmung: "Das Vertrauen in mich, die Zukunft des VfB mitzugestalten, ist deutlich verfehlt. Es ist nicht möglich, nach diesem Vertrauensentzug in irgendeiner Form weiterzumachen."

Rainer Adrion kündigt Rücktritt an

Adrion kündigte an, am Montag (29.07.2024) seinen schriftlichen Rücktritt einzureichen. Im Anschluss an seine Wortmeldung verließ Adrion sichtlich getroffen das Podium und ging sogar aus der Halle.

Die Abwahlanträge für Vogt und Adrion waren gleich zu Beginn der Veranstaltung in der Stuttgarter Porsche-Arena durch Abstimmung im Tagesprogramm vorgezogen worden. Beide Anträge wurden mit einfacher Mehrheit angenommen.

Vogts Rede nützt ihm nichts mehr

Präsident Vogt hatte sich in seiner Rede noch kämpferisch gezeigt und betont, dass er immer im Wohle des Vereins gehandelt habe und sich auch künftig für die Rechte der Mitglieder einsetzen wolle. "Wann sind wir zuletzt sportlich und finanziell so erfolgreich gewesen?", fragte er. Voller Überzeugung konstatierte er, er handele immer im Sinne des Vereins und im Sinne der Mitglieder. Er sehe es als seine Aufgabe, kritische Frgen zu stellen und auch mal unbequem zu sein. Immer wieder sprach er von einem Interessenkonflikt zwischen Kurve und Kapital. Gegen Ende seiner Rede mehrten sich die Buhrufe in der Arena. Kurz danach folgte seine Abwahl.

Die Profis des VfB Stuttgart sowie die Vorstände Fabian Wohlgemuth und Rouven Kasper hatten an der Mitgliederversammlung nicht teilgenommen. Sie befinden sich aktuell auf einer Japan-Reise.