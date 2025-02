Trio eröffnet Wahlkampf um VfB-Präsidentschaft

per Mail teilen

Wer wird beim VfB Stuttgart Nachfolger von Claus Vogt? Interimspräsident Allgaier und die zwei weiteren Kandidaten gehen mit unterschiedlichen Ideen an den Start. Eine sorgt direkt für Gesprächsstoff.

Pierre-Enric Steiger will die Mitbestimmung der Mitglieder des VfB Stuttgart durch eine Aktienausgabe stärken, Dietmar Allgaier den Club langfristig im oberen Tabellendrittel der Fußball-Bundesliga etablieren. Jochen Haas setzt vor allem auf seine langjährige Finanzexpertise und will den Vizemeister nach außen wieder besser vertreten als es in den letzten Monaten unter dem im Juli abgewählten Ex-Präsidenten Claus Vogt der Fall war.

Unterschiedliche Konzepte der Kandidaten

Mit unterschiedlichen Konzepten und Ideen sind die drei Kandidaten für das Präsidentenamt beim VfB in den Wahlkampf bis zur Mitgliederversammlung am 22. März eingestiegen. Dort wird Vogts Nachfolger gewählt. Der 55-Jährige war vor gut sechs Monaten infolge eines heftigen Machtkampfs in der Clubführung und nach wochenlangen Unruhen unter Tränen als Vereinsboss abgewählt worden.

Steiger kandidiert schon zum zweiten Mal

Steiger, der bei der Wahl 2021 gegen Vogt verloren hatte, plant bei seinem zweiten Anlauf, die verbliebenen 3,9 Prozent der Aktien der ausgegliederten VfB-Profiabteilung an Mitglieder zu vergeben. Um ihnen wieder das Gefühl von mehr Zugehörigkeit zu geben, wie er erklärte. Ein Vorhaben, das Allgaier und Haas auch wegen des damit verbundenen Verwaltungsaufwands kritisch sehen.

"Finanzielle Stabilität" für den VfB ist sowohl Haas, Sohn des ehemaligen Club-Präsidenten Manfred Haas und ein früherer Investmentbanker, als auch Allgaier, Landrat in Ludwigsburg und seit Vogts Aus Interimspräsident der Stuttgarter, ein wichtiges Anliegen.

Auf deren Grundlage wolle er mit dem VfB künftig gerne dauerhaft die Plätze vier bis sechs in der Bundesliga in Angriff nehmen, meinte Allgaier. Auch eine bessere Infrastruktur haben alle drei Kandidaten in ihre Agenda aufgenommen.