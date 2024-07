Am Samstagabend verunglückte eine 59-jährige Frau beim Schwimmen an einer ausgewiesenen Badestelle im Rhein. Die Polizei fand die leblose Frau nach einer Suchaktion am Sonntagmorgen.

Gegen 20 Uhr habe eine Zeugin beobachtet, wie die 59-jährige zum Schwimmen ins Wasser ging und nicht mehr zurückkehrte. Die Polizei leitete daraufhin die Suche ein und fand am Sonntagmorgen die leblose Frau im Uferbereich. Bei der Stelle handele es sich um eine ausgewiesene Badestelle bei Waldshut-Tiengen, wie die Polizei berichtet. Der Deutsch-Französische Wasserschutzpolizeiposten in Vogelgrun hat die Ermittlungen aufgenommen.