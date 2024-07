Deutschlands größte Blutspendeaktion startet im Freizeitpark Tripsdrill

Der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn wird ab Montag wieder zum großen Blutspendezentrum. Bis Freitag kann vor den Toren des Parks wieder Blut gespendet werden.

Blut spenden und Leben retten. Klingt einfach, doch nur sehr wenige tun es regelmäßig. Deswegen startet beim Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) am Montag wieder die nach Veranstalterangaben größte Blutspendeaktion Deutschlands. Laut Parksprecherin Britta Dirrler werden in diesem Jahr bis Freitag rund 3.750 Spendewillige erwartet. Der Zeitpunkt der Aktion ist kein Zufall, denn gerade in den Sommerferien sind viele, die eigentlich regelmäßig spenden, im Urlaub.

Schlagersängerin Andrea Berg begleitet Aktion

Die Blutspendeaktion wird in diesem Jahr von Sängerin Andrea Berg unterstützt und begleitet. Zum Auftakt am Montag wird sie gemeinsam mit ihrem Mann Uli Ferber persönlich vor Ort sein und Blut spenden. Außerdem wird der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Reckweltmeister Eberhard Gienger zum Start der Aktion mit dem Fallschirm über Tripsdrill abspringen und in unmittelbarer Nähe zum Blutspendezelt landen.

Mehr Spenderinnen und Spender erwartet

Am Montag erwartet der Park rund 750 Spenderinnen und Spender. Neu ist in diesem Jahr, dass es nur noch einen direkten Anlaufpunkt gibt. Der ist direkt vor dem Haupteingang des Parks. In den letzten Jahren konnte auch in der Verbandssporthalle in Brackenheim (ebenfalls Kreis Heilbronn) Blut gespendet werden. Das geht in diesem Jahr nicht mehr.

Das klimatisierte Zelt vor dem Haupteingang wurde dafür aber im Vergleich zum vergangenen Jahr vergrößert, sodass insgesamt mehr Spendenwillige erwartet werden. Blutspenden ist laut Parksprecherin Britta Dirrler täglich zwischen 11 und 18 Uhr möglich.

Tagespass als Belohnung

Wer spenden will, muss sich vorher anmelden. Für jede und jeden gibt es als Dankeschön einen Tagespass für den Erlebnispark. Das Deutsche Rote Kreuz rät aber, den Pass nicht direkt einzulösen, sondern dem Körper nach der Blutspende einen Tag Pause zu geben. Im vergangenen Jahr gab es 3.222 Blutspenden während der Aktion.