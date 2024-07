per Mail teilen

Bioabfall ist nicht gleich Abfall - aus ihm kann man Biogas und andere Stoffe wie Kompost gewinnen. Um bald 100 Prozent des Biomülls wiederzuverwerten, fordert BW Investitionen in Biogasanlagen.

In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr mehr als 70 Prozent der Bioabfälle wiederverwertet worden. Sie wurden zu Biogas oder Stoffen wie Kompost verarbeitet. Das geht aus der aktuellen Abfallbilanz für 2023 hervor, die am Montag Stuttgart vorgestellt wird.

Umweltministerium will Bioabfälle zu 100 Prozent wiederverwerten

Das baden-württembergische Umweltministerium hat das Ziel, die Bioabfälle in Zukunft zu 100 Prozent wiederzuverwerten. Dafür müssten nach Angaben des Ministeriums Kommunen, aber auch private Betreiber noch mehr in Biogasanlagen und deren Modernisierung investieren. So könne noch mehr Biogas produziert und ins öffentliche Energienetz eingespeist werden. Das sei gut für den Klimaschutz und für die Wärmeplanung der Kommunen.

Land will Kompost-Herstellung aus Bioabfall steigern

Dazu sollen zunächst noch mehr häusliche Bioabfälle und Grünabfälle in Vergärungs- und Kompostieranlagen landen. Aus den Abfällen soll dann doppelt so viel Biogas wie bisher erzeugt werden. Auch die Kompost-Herstellung aus den Bioabfällen will das Land weiter steigern. Der Kompost sei wichtig für die heimische Landwirtschaft und könne Abhängigkeiten von Import-Dünger vermindern.