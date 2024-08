Waldbrände sind ein gefährliches Symptom der Klimakrise. Doch die Feuerwehren in BW und RP können sich oft nicht ausreichend vorbereiten - es fehlt an Unterstützung aus der Politik, so die Hilfskräfte.

Marc Angelmahr schlägt die Feuerpatsche mit voller Wucht auf den Boden, immer wieder. Er muss die lodernden Flammen mit dem Gerät, das an einen kleinen Rechen erinnert, auslöschen und möglichst auch die Glut ersticken. Denn die kann jederzeit wieder aufflammen.

Das übt er einen ganzen Tag lang in unterschiedlichen Szenarien, zusammen mit 100 Feuerwehrleuten aus der ganzen Welt: Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) hat sich auf eigene Initiative auf die Reise ins 650 Kilometer entfernte Bardo in Polen gemacht. Dort findet einmal im Jahr ein internationales Waldbrand-Camp statt. In seiner baden-württembergischen Heimat wäre es wegen vieler Regularien kaum möglich, große Flächen im Wald kontrolliert anzuzünden. Doch nur so kann er lernen, wie er einen Waldbrand löscht.

Um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, trainiert die Hilfsorganisation @fire Feuerwehren wie die in Plüderhausen. Die Initiative hat sich auf die Bekämpfung von Großwaldbränden mit wenig oder sogar gar keinem Wasser spezialisiert. Stephanie Krüger

Steigende Waldbrandgefahr in Deutschland

Wie nötig solche regelmäßigen Übungen unter realen Bedingungen auch für den Südwesten sind, zeigt der bundesweite Waldbrandindex. Der wird jeden Tag vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erstellt. In Baden-Württemberg wurden seit dem Jahr 2000 insgesamt 914 Brände im Wald gemeldet, mit einem Höhepunkt im Jahrhundertsommer 2003. Danach verläuft die Entwicklung wellenförmig. Auffällig: Seit 2017 steigt die Kurve tendenziell an. Ausnahme: der Regensommer 2023.

Ähnlich sieht es in Rheinland-Pfalz aus: 955 Brände wurden hier seit dem Jahr 2000 registriert, die meisten mit 144 im Jahr 2003. Und auch hier: Seit 2017 steigt die Kurve bis auf die Ausnahme von 2023. Für dieses Jahr liegen noch keine Daten vor.

Auf eine vom SWR initiierte, nicht repräsentative Umfrage haben 338 Wehren in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geantwortet. Das Ergebnis: 94 Prozent von ihnen sind schon zu Wald- oder Flächenbränden ausgerückt - aber rund 57 Prozent hatten weniger als fünf Übungen dazu.

Jahrhundertsommer 2003 Das Hoch "Michaela" zog 2003 in Form einer Hitzewelle durch Europa. In Deutschland führte dies zu mehr als sechs Wochen Dauerhitze mit Temperaturen über 35 Grad. 7.000 Menschen starben in Deutschland an den Folgen der Hitze. In Westeuropa gab es insgesamt mehr als 40.000 Todesopfer.

Fehlende Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr muss selbst angeschafft werden

Neben der mangelnden Praxisausbildung kommt ein weiterer, schwerwiegender Faktor hinzu: unzureichende Ausrüstung. Marc Angelmahr aus Plüderhausen spürt im internationalen Waldbrand-Camp in Polen seine viel zu warme Feuerwehrjacke. Mit ihren mehreren Schichten ist sie insbesondere für Brände im Gebäudeinneren ausgelegt.

Das ist aber nur ein Mangelzustand von vielen: Zu Hause in Plüderhausen, so der Feuerwehr-Kommandant, "haben wir keine speziellen Fahrzeuge zum Thema Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung, die vom Land oder Bund kommen". Das benötigte Fahrzeug kostet 540.000 Euro, das Land gibt aber nur 90.000 Euro dazu.

So geht es vielen der Freiwilligen Feuerwehren in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In der nicht repräsentativen SWR-Umfrage sagen 60 Prozent der Feuerwehren, dass sie entweder gar keine oder nicht ausreichend Ausrüstung für den Ernstfall im Wald hätten.

Wie Waldbrände verhindert werden können Diese Hinweise gibt das Innenministerium Baden-Württemberg: Grillen nur an offiziellen Feuerstellen, sofern diese freigegeben sind

nur an offiziellen Feuerstellen, sofern diese freigegeben sind Feuerwehr per Notruf über unerlaubte Feuerstellen informieren, wenn diese brennen oder noch warm sind. Der Notruf ist kostenlos, auch wenn die Feuerwehr nicht mehr tätig werden muss

über unerlaubte Feuerstellen informieren, wenn diese brennen oder noch warm sind. Der Notruf ist kostenlos, auch wenn die Feuerwehr nicht mehr tätig werden muss Kleinere Feuer nach Möglichkeit selbst löschen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen

ohne sich selbst in Gefahr zu bringen Auf Wanderparkplätzen genug Platz lassen, damit Feuerwehrautos durchfahren können

genug Platz lassen, damit Feuerwehrautos durchfahren können Grundsätzliches Rauchverbot im Wald von März bis Oktober beachten

im Wald von März bis Oktober beachten Vorsicht beim Parken von Autos: Heiße Fahrzeugteile können trockene Wiesen entzünden

Heiße Fahrzeugteile können trockene Wiesen entzünden Vorsicht im Umgang mit Maschinen wie Rasenmähern oder Motorsägen: Diese können durch Hitze, Funkenschlag oder durchs Befüllen mit Kraftstoff ebenfalls Brände auslösen

Waldbrandgefahr: Mangelnde Notfallpläne für die Bevölkerung

Ein weiteres Problem: Es fehlt an Konzepten und Notfallplänen für die Bevölkerung. Besonders deutlich wurde dies im Hitzesommer 2022 bei einem Großeinsatz für die Feuerwehr im pfälzischen Neuleiningen im Landkreis Bad Dürkheim. Dort brannte der Wald rund um eine historische Event-Location und die Flammen kamen dem Ort bedrohlich nahe.

Bis der angeforderte Löschhubschrauber eintraf, dauerte es mehrere Stunden. Letztlich rettete die Unterstützung von 150 benachbarten Feuerwehrleuten die Einwohnerinnen und Einwohner. Diese Situation bestätigt auch die SWR-Umfrage: In der Abfrage gaben von 338 Feuerwehren rund 291 an, im Fall von Wald- und Vegetationsbränden aktuell nicht über Notfallpläne für die Bevölkerung zu verfügen.

Feuerwehren kritisieren mangelnde Unterstützung durch die Politik

Viele Feuerwehren wünschen sich für das Thema Waldbrandbekämpfung und -prävention mehr Unterstützung von den Ländern. Zuständig sind die Innenministerien. BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU) erklärt:

Bei mir gibt es drei Worte: Üben, Üben, Üben. Deswegen haben wir eine große Waldbrandübung gemacht 2017 im Schönbuch, mit über 2.000 Einsatzkräften und haben dort einen Waldbrand unter Echtbedingungen geübt. Wir haben 1.000 geländegängige Fahrzeuge, die dann Wasser in den Wald transportieren können.

Was er nicht sagte: Diese Großübung findet nur alle sieben Jahre statt. Teilnehmen konnten damals circa 2.000 Feuerwehrleute, das sind knapp zehn Prozent der Wehren in Baden-Württemberg. Plüderhausen ging leer aus.

Um sich für die steigende Waldbrandgefahr zu wappnen, besucht Kommandant Marc Angelmahr von der freiwilligen Feuerwehr Plüderhausen Weiterbildungen - zum Beispiel in Polen im Waldbrand-Camp. Stephanie Krüger

Waldbrand-Camp: Üben unter realen Bedingungen

Um wenigstens sich selbst und vielleicht später auch seine Kolleginnen und Kollegen weiterbilden zu können, nimmt Marc Angelmahr am internationalen Waldbrand-Camp teil. Dort lernen Feuerwehrleute unter Anleitung und realen Bedingungen das Eindämmen und Löschen von Wald- und Flächenbränden.

Marc Angelmahr trifft hier auf Alexander Held, einer der führenden Spezialisten für Waldbrandprävention in Europa. Seit Jahren gibt der Waldbrandexperte des European Forest Institute (EFI) aus der Nähe von Freiburg Feuerwehrleuten und Förstern Lösungsstrategien an die Hand. Beim Camp in Polen leitet er eine Übungsstation und zeigt Feuerwehrleuten, wo und wie sie Waldbrände am schnellsten eindämmen können: Schutzstreifen ziehen, Gegenfeuer legen, effektiv das Werkzeug einsetzen.

Mit solchen Übungen will Alexander Held den Kolleginnen und Kollegen demonstrieren wie sich Feuer auf Flächen und im Wald verhält: blitzschnell, brandgefährlich und unkontrollierbar.

Der Waldbrandexperte Alexander Held (r.) gibt Feuerwehrleuten und Förstern im Camp in Polen Lösungsstrategien an die Hand. Stephanie Krüger

Prävention in Zusammenarbeit mit Forstämtern

Brennende Wälder machen die Klimakrise deutlich sichtbar. Mit der Erderhitzung sowie der Kombination aus hohen Temperaturen und zunehmender Trockenheit steigt die Feuergefahr. Zu Hause im Freiburger Umland ist der Waldbrandexperte ständig unterwegs und berät Waldarbeiter und Förster. "Hartheim am Rhein", erzählt Alexander Held, "ist einer, wenn nicht der trockenste Waldstandort in Baden-Württemberg. Irgendwann passiert hier irgendwas, eine Unachtsamkeit, und dann ist diese Fläche prädestiniert zu brennen."

Letzter Tag für Marc Angelmahr im internationalen Waldbrand-Camp - sein Fazit: "Übung ist das A und O, nur die Theorie ist schwierig. Deshalb müssen wir auch in Deutschland versuchen, realitätsnahe Übungen durchzuführen." Man sehe die eigenen Schwächen eben nur, wenn man übe, sagt der Feuerwehrmann.