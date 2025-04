Ostereierschießen in Ramsen im Donnersbergkreis startet - genügend Eier vorhanden

In der Pfalz gibt es in einigen Orten die Tradition des Ostereierschießens. Das größte davon findet traditionell in Ramsen im Donnersbergkreis statt - seit 1977.

Um es gleich vorneweg zu sagen: Beim Ostereierschießen wird nicht AUF Ostereier geschossen, sondern UM. Das heißt: Wer will, kann sich anmelden, geht dann in Ramsen in die große Schießhalle, nimmt sich ein Luftgewehr und schießt auf Zielscheiben, die zehn Meter entfernt stehen. Kinder können auch mit einer Armbrust schießen. Das sind die Schießzeiten beim Ostereierschießen in Ramsen Freitag, 11. April 19-22 Uhr

Samstag, 12. April 14-19 Uhr

Sonntag, 13. April 11-19 Uhr

Montag, 14. April 18-21 Uhr

Dienstag, 15. April 18-21 Uhr

Mittwoch, 16. April 18-21 Uhr

Donnerstag, 17. April 18-22 Uhr

Karfreitag gibt es kein Ostereierschießen

Ostersamstag, 19. April 10-19 Uhr

Ostersonntag 20. April 11-19 Uhr

Ostermontag, 21. April 11-18 Uhr Mit der Zielscheibe geht man dann zur Auswertung und je nachdem, wie viele Ringe man getroffen hat, bekommt man bemalte Ostereier ausgehändigt. Trifft man ins Schwarze, ist es ein Ei. Hat man das Können (oder auch das Glück), eine Zehn in der Mitte zu treffen, gibt es zwei Eier. Jedes Jahr über 90.000 Ostereier in Ramsen Auf diese Weise gibt der SV Ramsen jedes Jahr über 90.000 gekochte und bemalte Ostereier an die Besucher aus - schließlich kommen über die Tage verteilt rund 5.000 Menschen, die sich mal am Luftgewehr versuchen wollen. Für deren leibliches Wohl ist auch gesorgt, denn es gibt Essen und Trinken - und das nicht nur aus Eiern. Die Versorgung mit Eiern ist beim Ostereierschießen nach Auskunft des SV Ramsen auch dieses Jahr gesichert. SWR Apropos Eier: Mitte März hatte die deutsche Geflügelwirtschaft noch davor gewarnt, dass es dieses Jahr möglicherweise nicht genug Eier zu Ostern geben könnte. Davon ist beim SV Ramsen nichts zu spüren. "Ich habe mit unserem Lieferanten gesprochen, es gibt keine Probleme", sagt der erste Vorsitzende Tobias Müller. Der große Hase wird auch dieses Jahr wieder die Besucher zum Ostereierschießen in Ramsen begrüßen. SWR Suche nach Freiwilligen wird in Ramsen schwieriger Was ihn vielmehr umtreibt ist die Suche nach freiwilligen Helfern. Es werde jedes Jahr schwieriger, solche zu finden. Und davon muss es in Ramsen viele geben: Von der Parkplatzaufsicht über die Eier-Ausgabe bis hin zur Unterstützung am Schießstand. Müller ist aber sicher, dass er auch die letzten noch offenen Schichten noch besetzen kann. Auch hier finden in der Westpfalz Ostereierschießen statt SV Albisheim (Donnersbergkreis) vom 15. bis zum 21. April.

SG Rockenhausen (Donnersbergkreis) vom 16. bis zum 20. April.

SV Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) an Palmsonntag, Ostersamstag und Ostersonntag.

"St. Hubertus" Bann (Kreis Kaiserslautern) am 11. und 13. April sowie an Ostersamstag und -montag.

SV Steinwenden (Kreis Kaiserslautern) am 11. und am 15. April

SG Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) am 12. April und vom 15. bis zum 17. April

SV Rehweiler (Kreis Kusel) am 11. April