Ein 39-jähriger Mann ist in Oberkirch (Ortenaukreis) nach einem Messerangriff auf Polizeibeamte erschossen worden. Zuvor hatten sie den Mann blutend in seiner Wohnung aufgefunden.

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag in Oberkirch (Ortenaukreis) einen Mann in seiner Wohnung erschossen, nachdem dieser mit einem Messer auf sie losgegangen war. Das teilten die Staatsanwaltschaft Offenburg, die Polizei und das Landeskriminalamt (LKA) am Mittwochabend mit.

Zu dem Einsatz kam es, weil die Polizei über einen psychisch auffälligen Mann informiert wurde. Die Beamten seien davon ausgegangen, dass Dritte gefährdet sein könnten und der 39-Jährige Suizid begehen könnte. Mehrere Polizeistreifen aus umliegenden Revieren und vom Polizeipräsidium Einsatz fuhren zur Wohnung des Mannes. Dort fanden sie ihn blutend auf.

Mann greift Beamte mit Messer an

Als die Beamten ihm helfen wollten, griff der Mann laut Mitteilung die Polizeibeamten mit einem Messer an. Daraufhin schossen die Beamte auf ihn. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen und der Hinzuziehung von Rettungskräften verstarb der Mann noch vor Ort, so das LKA. Weitere Hintergründe sind noch unklar. Das Landeskriminalamt und die Polizei Offenburg ermitteln zu der mutmaßlichen Bedrohung und zum Schusswaffengebrauch der Polizei.