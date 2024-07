Riesige Schweizer Flagge wird am Säntis entrollt

Pünktlich zum Schweizer Nationalfeiertag am 1. August soll die große Schweizer Flagge wieder am Säntis zu sehen sein. Höhenarbeiter entrollen die riesige Stoffbahn am Mittwochvormittag.

Sie gilt als die größte Schweizer Flagge der Welt: Am Mittwoch soll eine riesige Fahne am Säntis in der Ostschweiz aufgehängt werden. Sie ist damit pünktlich zum Schweizer Nationalfeiertag am Berg zu sehen und soll - wenn das Wetter es zulässt - zwei Tage hängen bleiben.

Die Flagge mit weißem Kreuz auf rotem Grund ist 80 mal 80 Meter groß und wiegt 700 Kilogramm. Gegen 10.30 Uhr wird die Stoffbahn am Felsen von mehreren Höhenkletterern entrollt und mit Gurten und Schlaufen am Berg befestigt. Die Flagge wird zum neunten Mal am Säntis zu sehen sein.

Gewitter könnte Riesen-Fahne zerstören

Im vergangenen Jahr verhinderte schlechtes Wetter das Entrollen, doch diesmal laufe alles nach Plan, so eine Sprecherin der Säntis-Schwebebahn. Ein Gewitter könnte der Fahne trotzdem noch gefährlich werden, sie sei sehr anfällig für Wind und Wetter so hoch oben am Felsen.

Mit dem Entrollen der Flagge wird einen Tag vor dem Schweizer Nationalfeiertag am 1. August auch der Geburtstag der Säntis-Schwebebahn gefeiert. Flaggen-Fans können für 99 Franken die Patenschaft für ein Stück Stoff übernehmen.