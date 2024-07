Die Schweizer Bergrettung hat am Wochenende einen abgestürzten Hund aus steilem Gelände gerettet. Der Besitzer hatte seine Hündin schon für tot gehalten.

Bei einer Wanderung am Säntis in der Ostschweiz ist die Hündin eines Baden-Württembergers am Wochenende in steilem Gelände abgestürzt. Der Besitzer dachte, sein Haustier hätte den Unfall nicht überlebt. Die Bergrettung konnte die Hündin sichern. Jetzt ist sie wieder bei ihrem Besitzer.

Nach Sturz hielt Besitzer Hündin für tot

Das Unglück ereignete sich laut Kantonspolizei bei einer Wanderung vom Säntis hinab zur Schwägalp. Hündin Ayla spielte auf einem Schneefeld, rutschte ab und stürzte in die Tiefe. Regungslos blieb sie im steilen Gelände liegen. Stundenlang rief und pfiff ihr Besitzer, doch Ayla zeigte kein Lebenszeichen. Der 61-Jährige ging schließlich davon aus, dass seine Hündin umgekommen war, und machte sich auf den Heimweg.

Rettungskräfte suchten auch nach Besitzer

Doch Ayla hatte überlebt und wurde am nächsten Tag von Zeugen auf einer Wiese entdeckt. Spezialisten der Alpinen Rettung rückten aus, holten Ayla vom Berg und brachten sie zu einem Tierarzt. Die Hündin hatte den Absturz fast unverletzt überstanden. Da die Rettungskräfte davon ausgingen, dass Aylas Besitzer auch abgestürzt war, suchten sie auch nach ihm. Dank der Chip-Nummer der Hündin wurde ihr Besitzer ermittelt. Der schloss seinen Hund am Sonntag überglücklich wieder in die Arme.