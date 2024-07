Mainzer Feuerwehr rettet Hund "Frank" aus verrauchter Wohnung

Die Feuerwehren in Mainz und Wiesbaden haben am Wochenende zwei Hunde aus verrauchten Wohnungen gerettet. In Mainz hatten aufmerksame Nachbarn die Feuerwehr alarmiert.

Glücklicherweise konnte sich die Mainzer Feuerwehr durch eine gekippte Balkontür schnell Zugang zu der verrauchten Wohnung in der Mainzer Altstadt verschaffen. In der Wohnung sei der einjährige Beagle "Frank" sofort freundlich auf die Einsatzkräfte zugelaufen und sei schnell ins Freie gerettet worden, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Hund "Frank" bedankt sich mit Schwanzwedeln bei Rettern Draußen kümmerten sich die Nachbarn dann um den Hund, während die Feuerwehr die Wohnung entrauchte. Nach dem Einsatz sei Beagle "Frank" schwanzwedelnd auf seine Retter zugelaufen, als wolle er sich bedanken, so die Feuerwehr. Für "Frank" habe es dann im Gegenzug dann auch noch eine Streicheleinheit gegeben. Die Ursache für den Rauch war laut Feuerwehr angebranntes Essen auf dem Herd. Wiesbadener Feuerwehr rettet ebenfalls Hund In Wiesbaden-Biebrich kam es am Samstag zu einem ähnlichen Einsatz. Laut Feuerwehr hatte dort ein eingeschaltetes Bügeleisen auf einem Bügelbrett fast einen Wohnungsbrand ausgelöst. Auch hier rettete die Feuerwehr einen Hund aus der stark verrauchten Wohnung.