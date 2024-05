Hunderettung in Neckarsteinach: Beagle saß auf Felsvorsprung fest

Am Pfingstwochenende ist ein Beagle in Neckarsteinach entlaufen. Er war über einen Tag vermisst, dann rettete die Feuerwehr ihn auf einem Felsvorsprung.

Am Pfingstmontag ist ein Beagle im Bereich Neckarsteinach (Kreis Bergstraße) entlaufen, die Feuerwehr fand ihn einen Tag später auf einem Felsvorsprung im Wald.

Das Tier hatte Glück im Unglück. Am Dienstag war im Wald in der Nähe der Neckarsteinacher Mittelburg Hundegebell zu hören, die Feuerwehr fand den Beagle auf einem Vorsprung an einer Steilwand.

Die Höhenrettung hat sich mit Hilfe eines Seils zu dem Hund abgeseilt. Priebe/pr-video

Höhenretter seilt sich zum Hund ab

Die Hanglage und die vielen Bäume in dem Waldstück erschwerten die Bergungsaktion, die Höhenrettung der Feuerwehr Mannheim rückte an. Ein Feuerwehrmann seilte sich zu dem Hund ab. Er sicherte das Tier in einem Rettungsgeschirr. Die fünf Einsatzkräfte der Höhenrettung waren über eine Stunde im Einsatz, bestätigte ein Sprecher. Insgesamt waren mehr als 20 Menschen an dem Einsatz beteiligt.

Der Hund mit dem Namen "Tete" machte äußerlich einen munteren Eindruck, obwohl er mehr als 24 Stunden unterwegs war. Nur mit dem rechten Hinterlauf hatte er Schwierigkeiten, so der Sprecher. Vor Ort war auch eine Tierärztin im Einsatz, die das Tier untersuchte. Der Beagle ist wieder seinem Besitzer übergeben worden.