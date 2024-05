Feuerwehr Malsch rettet eingesperrte Babykatze

Eine Babykatze in Malsch musste in der Nacht zum Pfingstmontag von der Feuerwehr gerettet werden. Ein Anwohner ist auf ihr Miauen aufmerksam geworden.

Eine Babykatze ist in der Nacht zum Pfingstmontag zwischen zwei Häusern in einer Gasse in Malsch (Rhein-Neckar-Kreis) festgesteckt, so die Polizei. Die freiwillige Feuerwehr musste anrücken, um sie zu befreien.

Freiwillige Feuerwehr Malsch befreit Babykatze

Gegen 1:30 Uhr hörte ein Anwohner in Malsch ein Miauen in einer Gasse zwischen zwei Häusern. Da der Durchgang durch ein Metalltor gesperrt ist, konnte auch die dazu gerufene Polizei die Katze nicht retten, bestätigte ein Sprecher dem SWR. Erst die Feuerwehr konnte das Tor zwischen den Hauswänden mit einem speziellen Spreizer aus den Angeln heben und die Babykatze befreien.

Gerettete Babykatze in Malsch nur wenige Wochen alt

Die Polizei schätzt die gerettete Babykatze auf fünf Wochen. Ob sie eine wild lebende Katze ist oder einem Besitzer gehört, ist noch unklar. Nach der nächtlichen Rettungsaktion wurde die Katze zunächst bei der Polizei untergebracht.