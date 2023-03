Désirée Kast ist multimediale Redakteurin im SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen und Moderatorin bei DASDING.

Désirée Kast arbeitet seit 2018 beim Südwestrundfunk. Durch das journalistische Volontariat konnte sie nicht nur in SWR-internen Redaktionen Erfahrungen sammeln, sondern arbeitete auch für TikTok und Instagram funk-Formate, für die Magazinsendung ARD Buffet, den Tigerentenclub oder im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Seit 2020 ist sie multimediale Reporterin und Redakteurin im SWR Studio Mannheim. Hier arbeitet sie für die Bereiche Fernsehen, Hörfunk, Online und Social-Media. Seit 2022 moderiert sie außerdem die Musiksendung "Play" beim Radiosender DASDING in Baden-Baden.

Vor dem SWR

Désirée Kast ist in der Nähe von Baden-Baden aufgewachsen und hat an der Musikhochschule in Karlsruhe Musikjournalismus für Rundfunk und Multimedia studiert. Durch Kooperationen mit der Popakademie Mannheim und verschiedenen Projekten zum Beispiel am institut de journalisme in Bordeaux hat sie während des Studiums vielseitige Einblicke in die Bereiche Journalismus und Musikkultur bekommen. Beim Jungen Kulturkanal war sie als Redakteurin und Moderatorin tätig.