Sinsheim: Sicherheitsfirma plant eigene Wasserstoff-Tankstelle für Firmenwagen

Eine Sinsheimer Sicherheitsfirma möchte ihre Firmenflotte auf Wasserstofffahrzeuge umstellen. Zusammen mit der Dualen Hochschule Mannheim plant sie eine eigene Tankstelle.

Der Sicherheitsdienstleister B&S Service GmbH mit Sitz in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) will seine Firmenflotte auf Wasserstofffahrzeuge umstellen. Das Besondere dabei: Der Wasserstoff soll direkt vor Ort mit Hilfe der eigenen Photovoltaik-Anlage CO2-neutral hergestellt werden. Bei der Umsetzung unterstützt die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mannheim.

Elektroautos für Firmenwagen nicht geeignet

Bis jetzt besteht die Firmenflotte von B&S Service zu einem Teil aus elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Weil das Unternehmen damit nicht mehr zufrieden ist, soll sich das im Laufe der kommenden Monate ändern. Die Reichweiten seien zu gering und die Wartezeiten an den Ladestationen zu lang, da diese laut Firmenleiter oft belegt sind. Das führe zu erhöhten Personalkosten. Deshalb möchte das Unternehmen jetzt auf Wasserstofffahrzeuge umrüsten.

Der erste Prototyp der Wasserstofftankstelle. Bis Januar 2025 soll dann die eigentliche Wasserstofftankstelle auf dem Firmengelände stehen. SWR

Einzigartiges Wasserstoff-Projekt in Baden-Württemberg

Weil es in der Region bisher nur wenige Wasserstofftankstellen gibt, hat sich die Firma mit der Dualen Hochschule in Mannheim zusammengetan. Geplant ist innerhalb eines Jahres eine eigene Wasserstofftankstelle zu errichten, die auf dem Firmengelände stehen soll. Laut Projektleitern der Dualen Hochschule wird das die erste Firmen-Wasserstofftankstelle in Baden-Württemberg sein, bei der der Wasserstoff direkt vor Ort aus der Photovoltaik-Anlage CO2-neutral hergestellt wird. Das Projekt wird unter anderem durch das Förderprogramm "Invest BW" des Wirtschaftsministeriums gefördert.