Mannheim: Das war der Maimarkt 2024

per Mail teilen

Der Mannheimer Maimarkt zieht Bilanz: Etwa 264.000 Menschen besuchten die größte regionale Verbrauchermesse Deutschlands. Auch der SWR war im Gläsernen Studio mit dabei.

Der Mannheimer Maimarkt ist nach Angaben der Veranstalter Deutschlands größte regionale Verbrauchermesse. 2024 besuchten 264.000 Menschen das Gelände mit den rund 1.100 Ausstellern - so die vorläufigen Zahlen. Das sind etwas mehr als im Vorjahr - damals kamen knapp 261.000 Besucherinnen und Besucher.

Maimarkt-Geschäftsführer Jan Goschmann zeigt sich zufrieden: "Es ist ein sehr positives Gefühl, wenn die Aussteller zufrieden sind und auch die Besucherzahlen stimmen." Laut der Maimarktleitung bewerten 86 Prozent der Aussteller ihre Geschäfte als sehr gut bis befriedigend.

Großes Interesse an Sonderschauen

Neu war in diesem Jahr die Ausstellung "Unser Heimtier". Messechefin Stefany Goschmann zeigt sich zufrieden mit der Premiere. Die Sonderschau "Games for Family" war erst zum zweiten Mal dabei. "Die Games for Families-Halle wurde nahezu überrannt", sagt Aussteller Michael Wegner.

Besonders profitiert hätten in diesem Jahr die Anbieter der Fachschau Bauen, Modernisieren und Energie. Auch die Ausstellungen zum Thema Mode, Wohnen, Touristik kamen laut Maimarktleitung sehr gut beim Publikum an. Stände zum Thema Camping und Freizeit konnten die Erwartungen hingegen nicht erfüllen.

67 Stunden sendete der SWR live vom Maimarkt aus dem Gläsernen Studio

Auch der SWR war dieses Jahr wieder auf dem Maimarkt vertreten. Jeden Tag produzierten rund 50 Menschen live aus dem Gläsernen Studio das Maimarktradio. Zum ersten Mal wurde die dazugehörige zweistündige Talksendung mit vier Kameras aufgenommen und komplett online gestreamt. Das SWR Maimarktradio ist ein Ausbildungsprojekt, das von Auszubildenden und Volontären gestaltet wird.

Auch SWR1 Leute war auf dem Maimarkt zu Gast: Moderator Nabil Atassi sprach mit Comedian Fatih Çevikkollu über die Themen Trauma und Migration.

Seit 1949 auf dem Maimarkt

Der Mannheimer Maimarkt lebt neben dem Angebot auch von den Geschichten seiner Besucher. Eine dieser Geschichten ist die von Werner Brunner aus Mannheim. Seit 75 Jahren kommt er auf die Verbrauchermesse.

Mit den 20 Pfennig, die Werner Brunner als Kind für zwei Maimarkt-Lose bekam, käme er heute zwar nicht mehr weit. Und doch war er wieder froh, dieses Jahr einer von 244.000 Maimarkt-Besucherinnen und Besuchern zu sein.