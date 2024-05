Das Mannheimer Maimarkt-Turnier ist ein geschichtsträchtiger Ort im Reitsport. Dieses Jahr feiert es 60-jähriges Jubiläum - auch dank Turnierdirektor Peter Hofmann.

Die Weltmeisterschaften im Voltigieren, die Europameisterschaten im Springreiten und der 100. Nationenpreis von Deutschland: Auf dem Mannheimer Maimarkt-Turnier wurde in den vergangenen 60 Jahren immer wieder Reitsport-Geschichte geschrieben. Von Anfang an waren Olympiasieger wie Hans Günter Winkler am Start. Zwischenzeitlich bewarb sich Mannheim an der Seite von Stuttgart sogar selbst als Austragungsort für die Olympischen Spiele - wenn auch ohne Erfolg.

Einer, der bereits bei der Turnier-Premiere 1964 dabei war, ist der jetzige Turnierdirektor Peter Hofmann. Als kleiner Junge durfte er damals das Schleifenpony, also das Pferd, an dem die Schleifen für den Sieger und die Platzierten hängen, in die Bahn führen. "Es gibt ein Foto davon, da war ich von hinten drauf zu sehen. Leider finde ich es nicht mehr", erzählt er im Interview mit SWR Sport. "Es war toll, meinen Idolen dadurch so nah zu sein."

Peter Hofmann macht das Maimarkt-Turnier groß

Seit mehr als 40 Jahren ist Peter Hofmann Turnierdirektor. Er hat das Maimarkt-Turnier groß gemacht und es geschafft, dass immer wieder Championate in Mannheim stattfinden. 1997 reitet die deutsche Springreiter-Equipe zu Team-Gold, Ludger Beerbaum triumphiert im Einzel. "Das war das, was man sich bei so etwas wünscht. Dass es dann tatsächlich in Erfüllung gegangen ist, war ein Traum", erinnert sich Hofmann: "Das waren Sternstunden, das man das hier in Mannheim haben durfte.“

Meredith Michaels-Beerbaum hat gut Lachen: Bei der EM 2007 krönt sie sich zur Einzel-Europameisterin. Schwager Ludger, der zehn Jahre zuvor in Mannheim triumphierte, gewinnt Bronze. IMAGO imago sportfotodienst

Wenn Peter Hofmann zurückblickt, kommt er aus dem Strahlen nicht mehr raus. "Man ist dankbar dafür", erzählt er und denkt nicht ans Aufhören. Und das, obwohl ihn das Maimarkt-Turnier rund die Hälfte des Jahres beschäftigt. "Mich fragen meine Kinder schon ab und zu, warum ich mir das noch antue. Aber es macht mir einfach Spaß und würde es unendlich vermissen."

Noch immer organisiert der Reiter-Verein Mannheim - mit Peter Hofmann an der Spitze - das internationale Turnier selbst. Mehr als 130 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen sind im Einsatz. "Die Mitglieder unseres Vereins verbindet die Begeisterung zum Reitsport. Deshalb gelingt es uns nach wie vor, mit Ehrenamtlichen ein professionelles Event auf die Beine zu stellen", so der Vereinsvorsitzende. Nur einmal fiel das Turnier in seiner Geschichte aus - wegen Corona.

Isabell Werth schwärmt vom Maimarkt-Turnier

Die Reiter und Reiterinnen danken es ihm, dass er sich Jahr für Jahr engagiert. "Peter Hofmann ist einer der letzten, der mit ganz viel persönlichem Engagement und dieser Truppe das Turnier stemmt. Wir hoffen, er bleibt uns noch lange erhalten", sagt Isabell Werth, die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt.

Ich komme schon viele, viele Jahre nach Mannheim und fühle mich hier richtig wohl - fast wie zuhause. Ich freue mich eigentlich jedes Jahr drauf.

Wenn man Peter Hofmann nach seinen Höhepunkten in den vergangenen 60 Jahren fragt, erzählt er natürlich von den Championaten und dem 100. Nationenpreis von Deutschland. Aber auch von einer ganz besonderen Shownummer 2015: Die großen Rivalinnen Isabell Werth und Charlotte Dujardin ritten gemeinsam ein Pas-de-deux. "Das hat es nie wieder gegeben", erzählt Hofmann stolz.

Und dann ist da noch diese besondere Siegerehrung 1987: Gerd Wildfang gewinnt den Großen Preis und als Ehrenpreis ein Moped. In der Ehrenrunde fand sich Peter Hofmann dann plötzlich auf Wildfangs Pferd wieder, der Reiter selbst fuhr auf dem gewonnenen Moped hinterher. "Das war ein Erlebnis", erinnert sich Hofmann.

Dressur, Para-Dressur und Springen auf dem Maimarkt-Turnier

Dieses Jahr zählt der Nationenpreis der Springreiter am Sonntag zu den Höhepunkten (ab 16 Uhr live im SWR). Insgesamt messen sich an sechs Tagen rund 260 Reiter und Reiterinnen in den Disziplinen Dressur, Para-Dressur und Springen.