Die Weltmeisterschaft der Voltigierer, Spring-Europameisterschaften und auch der 100. Preis der Nationen von Deutschland: Das Mannheimer Maimarkt-Turnier ist ein geschichtsträchtiger Ort im Reitsport. Dieses Jahr feiert es sein 60-jähriges Jubiläum. Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es Prüfungen in der Dressur, Para-Dressur und im Springen. Für viele Weltklasse-Reiter und Reiterinnen ist Mannheim der Start in die grüne, also die Freiland-Saison. Heute wie früher.