Das Maimarkt-Turnier in Mannheim feiert Jubiläum: Vom 2. bis 7. Mai findet es zum 60. Mal statt. Zu den Höhepunkten zählt der Nationenpreis der Springreiter - live zu sehen im SWR.

Sechs Tage Reitsport auf Weltklasse-Niveau: Beim 60. Maimarkt-Turnier sind über 260 Reiter und Reiterinnen mit rund 500 Pferden am Start. Wer beim Jubiläumsturnier in Mannheim mit dabei ist, wann die Höhepunkte stattfinden - den Überblick gibt es hier:

Auf dem Maimarkt-Gelände fanden einst schon zwei Europameisterschaften der Springreiter und der 100. Preis der Nationen von Deutschland statt. Das Mannheimer Reitturnier hat eine lange Tradition - beginnend im Jahr 1964. "Schon bei der Premiere sattelten mit Hermann Schridde, Kurt Jarasinski und Hans-Günter Winkler drei deutsche Olympia-Reiter - damals noch auf dem alten Platz im Herzen der Stadt", erzählt Turnierdirektor Peter Hofmann.

Hofmann hat übrigens schon die Premiere hautnah miterlebt: Als kleiner Junge durfte er damals das Schleifenpony, also das Pferd, an dem die Schleifen für den Sieger und die Platzierten hängen, in die Bahn führen. "Es gibt ein Foto davon, da war ich von hinten drauf zu sehen. Leider finde ich es nicht mehr." 1985 zog das internationale Reitturnier auf das Maimarkt-Gelände um. Nur einmal musste es abgesagt werden - coronabedingt. Zum 60-jährigen Jubiläum hat Peter Hofmann alle Sieger der traditionsreichen Badenia, dem Großen Preis von Mannheim, eingeladen. Einer, der zugesagt hat zu kommen, ist Ludger Beerbaum. Der Mannschafts-Olympiasieger hatte 1992 und 2001 gewonnen.

Fünf Mal hat Hugo Simon den Großen Preis von Mannheim gewonnen. Damit ist der Österreicher der Reiter mit den meisten Siegen in der Badenia. Zum ersten Mal triumphierte er 1975, zum letzten Mal 20 Jahre später. IMAGO imago

Insgesamt gibt es 47 Prüfungen in den Disziplinen Dressur, Para-Dressur und Springen. Zu den Höhepunkten im Springreiten zählen das Championat von Mannheim (Samstag, 16 Uhr), der Nationenpreis (Sonntag, 13:15 Uhr) und die Badenia (Dienstag, 14 Uhr), die traditionell den Abschluss des Maimarkt-Turniers bildet.

Der Nationenpreis live im SWR Gelingt der deutschen Equipe in Mannheim erneut der Sprung aufs Podest? Der SWR überträgt die Entscheidung im Nationenpreis am Sonntag ab 16 Uhr live im Fernsehen und im Livestream. Zur deutschen Equipe gehören voraussichtlich Christian Kukuk, Richard Vogel, Teike Carstensen und Katrin Eckermann. Equipe-Chef ist Marcus Döring. Der Nationenpreis ist Teil der EEF-Serie und wird auf 3-Sterne-Niveau ausgetragen - heißt die Sprünge sind bis zu 1,45 Meter hoch.

In der Dressur gibt es drei Prüfungen auf 4-Sterne-Niveau: den Grand Prix (Donnerstag, 12:30 Uhr), den Grand Prix Special (Freitag, 13:30 Uhr) und die Grand Prix Kür (Samstag, 13 Uhr). In der Para-Dressur gibt es von Samstag bis Dienstag 16 Prüfungen für Reiter und Reiterinnen aller fünf Grade. Eines der Highlights ist der Nationenpreis, der am Montag entschieden wird. Übrigens: Für die Para-Reiter und -Reiterinnen ist Mannheim eines der Sichtungsturniere für die Paralympischen Spiele in Paris (28. August bis zum 8. September 2024).

In der Dressur starten unter anderem Team-Olympiasiegerin Dorothee Schneider aus Framersheim und Isabell Werth, die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten. Im Springen geht beispielsweise Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen an den Start. Er wurde vor Kurzem erst Fünfter beim Weltcup-Finale in Riad. Außerdem haben Richard Vogel, der für den Reiter-Verein Mannheim startet und der Europameisterschaftszweite Christian Kukuk für das Turnier gemeldet.

In der Para-Dressur sind unter anderem Martina Benzinger, Heidemarie Dresing, Melanie Wienand und Regine Mispelkamp dabei. Die vier Reiterinnen konnten im vergangenen Jahr den Nationenpreis von Mannheim gewinnen, den die deutsche Equipe bereits siebenmal für sich entscheiden konnte.

Zum ersten Mal trug sich im vergangenen Jahr der Schweizer Elian Baumann in die Siegerliste des Championats von Mannheim ein. Im Nationenpreis der Springreiter wurde die deutsche Equipe wie schon im Vorjahr Zweite. Der Sieg ging an die Niederlande. In der Badenia gewann mit Sanne Thijssen ebenfalls eine Niederländerin. In der Grand Prix Kür tanzte Isabell Werth mit ihrem Emilio auf Rang eins.

Das internationale Reitturnier findet parallel zur größten Regionalmesse Deutschlands, dem Mannheimer Maimarkt, statt. Wer dafür ein Ticket hat, kann das Reitturnier auf den Stehplätzen des Stadions gratis verfolgen. Sitzplatz-Tickets für die überdachte Haupttribüne müssen extra gebucht werden. Die Tagestickets für die Tribüne kosten zwischen 27 Euro (Samstag und Montag) und 37 Euro (Sonntag und Dienstag). Angereist werden kann sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Besonders spannend: Noch immer organisiert der Reiter-Verein Mannheim das internationale Turnier selbst. Mehr als 130 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen sind im Einsatz. "Die Mitglieder unseres Vereins verbindet die Begeisterung zum Reitsport. Deshalb gelingt es uns nach wie vor, mit Ehrenamtlichen ein professionelles Event auf die Beine zu stellen", sagt Peter Hofmann.