Matthias Alexander Rath ist einer der Workaholics in der Welt des Reitsports. Bei den Stuttgart German Masters startet der Dressurreiter mit Thiago, einem Nachkommen von Wunder-Hengst Totilas.

Mit einem Lächeln im Gesicht denkt Matthias Alexander Rath an die German Masters im vergangenen Jahr zurück. "Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war echt cool", erinnert er sich im Interview mit SWR Sport. Mit Destacado krönte er sich in Stuttgart zum "German Dressage Master". Diese Woche versucht er diesen Titel zu verteidigen, allerdings mit dem Totilas-Nachkommen Thiago. Im Sattel des 10-jährigen Hengstes gewann Rath Team-Silber bei den diesjährigen Europameisterschaften in Riesenbeck.

"Thiago hat dieses Jahr eine unglaubliche Entwicklung gemacht und ist so konstant geworden in seinen Leistungen. Das war so mit Sicherheit nicht abzusehen", schwärmt Matthias Alexander Rath, der den Hengst von klein auf kennt. Für Thiago werden die German Masters das erste große Hallenturnier seines Lebens sein. "Ich bin gespannt, wie er sich zeigen wird", erzählt Rath. "Wenn wir an die Tendenz der Europameisterschaften anknüpfen können, dann sieht das, glaube ich, ganz gut aus."

Rath freut sich auf die Stuttgart German Masters

Trotz der zuletzt guten Leistungen will Rath sich und seinem Hengst nicht zu viel Druck machen. "Ab einem gewissen Zeitpunkt bleibt man da ganz locker. Man muss jedes Turnier wieder neu angehen, das ist ganz wichtig", erklärt er. Der Moment, in dem man denke 'jetzt muss ich' oder 'das letzte Mal hat es doch gut geklappt' sei für ihn mental der falsche Ansatz. Vielmehr gehe es darum, das positive Gefühl aus einer Prüfung mitzunehmen und Schwächen zu analysieren. "Wenn man da immer dran bleibt, dann passiert es einem auch nicht, dass man sich sicher fühlt. Das ist ganz entscheidend."

Auf seine Starts in Stuttgart freut sich Matthias Alexander Rath in jedem Fall - egal wie die Erwartungshaltung an ihn ist. "Ich mag die Halle sehr gerne. Es ist viel Platz, die Zuschauer sitzen relativ weit weg - das ist angenehm für uns Reiter."

Rath - ein Workaholic mit der Familie an oberster Stelle

Matthias Alexander Rath ist aber nicht nur international erfolgreicher Reiter, sondern auch Nationaltrainer der thailändischen Equipe. Dafür war er erst im September zwei Wochen bei den Asian Games im chinesischen Hangzhou. Damit aber nicht genug: Denn der Familienvater ist auch noch selbst Turnierveranstalter, beispielsweise vom Frankfurter Festhallenturnier im Dezember und ab nächstem Jahr vom traditionsreichen Turnier in Donaueschingen.

"Es ist viel, das ist so", gibt Matthias Alexander Rath im Interview zu. Seine Strategie daher: Alles bestmöglich verteilen. "Ich versuche es immer so zu legen, dass man sich auf eine Sache konzentriert." An oberster Stelle stehe für ihn sowieso unangefochten die Familie. "Das ist einfach das Wichtigste und das, was am meisten Spaß macht", erzählt Rath, der im hessischen Kronberg lebt.

Gemeinsame Zeit mit Totilas verläuft nicht wie erhofft

Zur vierbeinigen Familie von Matthias Alexander Rath gehörte für einige Jahre auch Thiagos Vater: Totilas, das wohl berühmteste Dressurpferd der Welt. Raths Stiefmutter Ann-Kathrin Linsenhoff und Paul Schockemöhle hatten den lackschwarzen Hengst im Jahr 2010 für geschätzte zehn Millionen Euro aus den Niederlanden nach Deutschland geholt. Der Hype um Totilas war damals riesig, genau wie die Erwartungen an den Hengst und seinen neuen Reiter. Zwei seiner drei Deutschen Meistertitel gewann Rath mit dem Hengst, zudem Team-Silber und -Bronze bei den Europameisterschaften 2011 und 2015.

Insgesamt war die gemeinsame Zeit allerdings geprägt von Krankheiten und Verletzungen - sowohl beim Hengst als auch bei Matthias Alexander Rath selbst. Im August 2015 wurde dann das Karriere-Ende des Hengstes verkündet, im Dezember 2020 verstarb er an den Folgen einer Kolik.

Mit Thiago nun einen Nachkommen von Totilas im großen Sport zu reiten ist für Matthias Alexander Rath daher etwas ganz Besonderes. In Stuttgart könnten die beiden den nächsten gemeinsamen Erfolg feiern und sich am Sonntagvormittag den Titel "German Dressage Master" sichern.