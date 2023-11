Dressurreiterin Ann-Cathrin Rieg aus Schwäbisch Gmünd hat sich mit ihrem Pony-Hengst Derrick einen Traum erfüllt: Die 23-Jährige durfte bei den German Masters in Stuttgart starten.

Ein letztes Mal auf die Richter zureiten, ein letztes Mal grüßen. Ann-Cathrin Rieg und ihr Pony-Hengst Derrick haben mit ihrer Kür im Finale des IWEST-Dressurcups das Publikum verzaubert. "Zum Schluss als alle geklatscht haben, da habe ich Gänsehaut bekommen", erzählt die 23-Jährige nach ihrem Ritt. Wieder einmal hat sie gezeigt, dass ihr Pony Derrick im Viereck ein ganz Großer ist. Mit seinen 1,47 Meter ist er um die 20 Zentimeter kleiner als seine Konkurrenz. "Wenn er den Großpferden begegnet, will er immer sagen: Ich bin eigentlich viel stärker als du", sagt Ann-Cathrin Rieg, die sich auch schon den ein oder anderen dummen Spruch anhören musste, weil sie auf diesem Niveau mit einem Pony startet. "Da mache ich mir aber nicht so viele Gedanken drüber."

Auf der heimischen Anlage in Schwäbisch Gmünd ist Derrick der König unter Ann-Cathrin Riegs Ponys. Auf seinem Boxenschild ist sogar eine kleine Krone zu sehen. Seit dem 30. Dezember 2019 Jahren gehört er der jungen Reiterin. Zurzeit stehen sechs Ponys und ein paar Einsteller-Pferde auf der gepachteten Anlage. "Mein Ziel ist es, junge Ponys zu finden, sie auszubilden und dann teilweise zu vermitteln." Auch Derrick sollte eigentlich verkauft werden.

Heftige Verletzung schweißt die beiden eng zusammen

Doch dann kam im Juli 2020 alles anders. "Ich würde sagen, das war Schicksal", erzählt Ann-Cathrin Rieg. "Ich kam damals in den Stall und habe gesehen, dass er zwei dicke Füße und einen ganz dicken Rücken hatte." Die Diagnose: sechs gebrochene Dornfortsätze, zwei davon sind um 180 Grad gedreht. "Wir wissen nicht, wie es passiert ist. Wir vermuten, dass er sich damals in der Führmaschine überschlagen oder in der Box festgelegt hat."

Das Röntgenbild zeigt das Ausmaß des Unfalls: Pony Derrick hat sich sechs Dornfortsätze gebrochen, zwei davon sind um 180 Grad gedreht. Ann-Cathrin Rieg

Nach dem Unfall beginnt keine einfache Zeit. Fünf Monate lang darf sich Derrick kaum bewegen. Dass Ann-Cathrin Rieg ihn mittlerweile wieder auf Top-Niveau reiten kann, bezeichnet sie selbst als Wunder. "Ich bin sehr dankbar und jeden Tag froh, wenn ich ihn aus dem Stall hole und er gesund ist." Die Verletzung hat die beiden zusammengeschweißt und für Ann-Cathrin Rieg ist klar: Derrick bleibt für immer.

Ann-Cathrin Rieg schwärmt von ihrem Derrick

"Ich glaube, es gibt kein schöneres Pony als ihn", schwärmt die 23-Jährige. Und auch unter dem Sattel macht Derrick seine Reiterin glücklich. "Ich bin schon viele Ponys geritten, aber noch nie eins, das so ehrgeizig war und genauso ungeduldig ist wie ich. Das macht ihn aus, dass er so lernwillig ist", erzählt Ann-Cathrin Rieg und bezeichnet ihren Derrick als "Workaholic": "Er will immer was tun, ist motiviert und auch mal für einen Spaß zu haben."

German Masters live im SWR Samstag, 18.11.: Von 17:30 - 18 Uhr gibt es Zusammenfassungen von der German Master Prüfung der Springreiter und der Weltcup-Entscheidung der Gespannfahrer zu sehen.

Von 17:30 - 18 Uhr gibt es Zusammenfassungen von der German Master Prüfung der Springreiter und der Weltcup-Entscheidung der Gespannfahrer zu sehen. Sonntag, 19.11.: Von 16 - 17:30 Uhr überträgt der SWR den Großen Preis von Stuttgart live.

Wenn Ann-Cathrin Rieg über Derrick oder ihre anderen Ponys spricht, strahlen ihre Augen. Ihr ist anzumerken, wie sehr sie ihr Hobby liebt - egal, ob es draußen kalt ist oder sie selbst mal kränkelt. "Es gibt seit ganz vielen Jahren keinen Tag, an dem sie sagt: 'Ich will nicht.' Sie gibt immer alles", erzählt Mutter Simone Rieg. "Sie war von klein auf sehr ehrgeizig. Ich kann sie da oft nur bewundern, wie sie das durchzieht."

Ann-Cathrin Rieg - genannt Annci - liebt Pferde seit sie klein ist. Mit sechs Jahren hat sie angefangen zu reiten. Mittlerweile trainiert sie ohne eigenen Trainer. Sie vertraut auf ihr Gespür für ihre Ponys. privat

Eltern unterstützen ihre Tochter auch bei den German Masters

Ann-Cathrins Eltern unterstützen sie, wo sie nur können. "Es ist aufregend, aber es macht richtig Spaß", sagt Papa Alfons. Dass seine Tochter bei den German Masters startet, ist für ihn etwas ganz Besonderes: "Es macht einen als Vater richtig stolz." Auch Mama Simone fiebert natürlich mit, allerdings eher im Hintergrund. Sie ist auf Turnieren manchmal zu nervös, um überhaupt zuschauen zu können. Bei den German Masters guckt sie von etwas weiter weg zu und sieht, wie ihre Ann-Cathrin im Sattel von Derrick die Halle begeistert. Nach Platz drei in der Einlaufprüfung am Mittwoch, tanzen die beiden im Finale am Donnerstag auf Platz zwei. Ann-Cathrin Rieg kann ihr Glück kaum fassen.

Strahlende Zweite: Ann-Cathrin Rieg freut sich auf ihrem Derrick über ihren Erfolg im Finale des IWEST-Dressurcups. Auch bei der Siegerehrung an ihrer Seite ist ihr Vater Alfons. IMAGO Stefan Lafrentz

"Mein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Ich habe mir immer schon mal gewünscht, in der Schleyerhalle zu reiten - und das jetzt, in meinen so jungen Jahren schon zu erreichen, ist toll", erzählt Ann-Cathrin Rieg mit leuchtenden Augen. Als sie gefragt wird, wie stolz sie auf ihren Derrick ist, strahlt sie gleich noch ein bisschen mehr: "Von hier bis ins Universum und wieder zurück."