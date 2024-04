Allianz MTV Stuttgart zwischen Triumph und Umbruch

per Mail teilen

Nach dem Triple ist für Allianz MTV Stuttgart vor dem Umbruch. Denn nur drei Spielerinnen bleiben auch für die kommende Saison in Stuttgart.

Überall blitzte und schimmerte die Farbe des Erfolgs. Vom golden leuchtenden Konfettiregen überzogen, feierten die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart ausgelassen das nationale Triple. Den Supercup holte das Team von Trainer Konstantin Bitter bereits im Oktober 2023. Den DVV-Pokal schnappte sich das Team im März. Am Sonntag folgte die Deutsche Meisterschaft.

Abschiedsstimmung bei Allianz MTV Stuttgart

"Wir haben unser Bestes gegeben", sagte Kapitänin Maria Segura Palleres den Stuttgarter Nachrichten nach dem entscheidenden 3:1 in der Bundesliga-Finalserie über Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin: "Mehr als das Triple geht nicht." Zur Erfolgsgeschichte der Stuttgarterinnen gehört in dieser Saison jedoch auch, dass das Team in der Champions League bis ins Viertelfinale gekommen ist.

Palleres ist eines der Gesichter des Erfolgs, aber auch eines des anstehenden Umbruchs. Denn am Höhepunkt kam auch Wehmut auf, Abschiedsstimmung machte sich breit. Von gleich elf Spielerinnen trennt sich der MTV, teils gewollt, teils ungewollt. Kapitänin Palleres geht von Bord, sie beendet nach den Erfolgen im Supercup, Pokal und Meisterschaft ihre Karriere. Die Leistungsträgerinnen folgen zu großen Teilen dem Ruf des Geldes.

Mehrere Leistungsträgerinnen verlassen Allianz MTV Stuttgart

Bundesliga-MVP Britt Bongaerts und Eline Timmermann zieht es wohl zu Galatasaray Istanbul, Monique Strubbe nach Italien. Alexis Hart und Kayla Haneline kehren in die USA zurück. "Man darf das alles nicht persönlich nehmen. Es ist Teil des Geschäfts", sagte Sportdirektorin Kim Renkema, die einen Umbruch hatte vermeiden wollen. Doch "wir haben einfach nicht das Geld, um türkische oder italienische Gehälter zahlen zu können."

Zudem habe sich die Situation durch die Einführung der Profiliga in den USA "verschärft". Letztlich "bleibt einem nichts anderes übrig, als die Realität zu akzeptieren", sagte Renkema. Die Realität sind drei Spielerinnen, die in Stuttgart bleiben.

Krystal Rivers bleibt bei Allianz MTV Stuttgart

Die beiden "ewigen" Stuttgarterinnen Krystal Rivers und Roosa Koskelo gehen in ihr siebtes Jahr beim MTV. Toptalent Jolien Knollema bleibt mindestens noch eine Saison. Mit drei Titeln im Gepäck, aber ohne große Geldbündel in der Brieftasche gilt es für Sportdirektorin Renkema, die nächste Erfolgsmannschaft zusammenzustellen.