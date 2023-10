Winterkönigin Shagara und Starke gewinnen in Iffezheim

Jockey Andrasch Starke und die Stute Shagara haben beim "Sales and Racing"-Festival in Iffezheim gewonnen. Der Titel "Winterkönigin" geht damit ans Gestüt Schlenderhan in Bergheim.

Deutschlands erfolgreichster Jockey aller Zeiten hat am Sonntag erneut einen Beweis seiner Klasse gezeigt. Nach einem Glanzritt von Jockey Andrasch Starke ist die zwei Jahre alte Stute Shagara die neue Winterkönigin des deutschen Turfs. Auf der Galopprennbahn in Iffezheim entschieden Starke und Shagara am Sonntag ein spannendes Finish zu ihren Gunsten und setzten sich in dem mit 155.000 Euro dotierten Preis knapp gegen Martin Seidl und Lady Mary durch. Rang drei ging an die von Rene Piechulek gerittene New York City. Stute mit dem Herzen einer Löwin Der 49-jährige gewann zum insgesamt fünften Mal dieses wichtigste deutsche Galopprennen für zweijährige Stuten und bescherte dem Gestüt Schlenderhan (Bergheim bei Köln) einen weiteren großen Sieg in der seit 1869 andauernden Gestütsgeschichte. Shagara konnte beim dritten Start ihr zweites Rennen gewinnen konnte. "Ich bin so stolz auf diese Stute", sagte Starke emotional wie selten nach einem Sieg, "wie sie kämpft, das ist der Wahnsinn. Sie ist nicht die größte, aber hat ein Herz wie ein Löwe", sagte Starke. Coach Markus Klug, der schon von 2015 bis 2018 vier Mal hintereinander gewann, sagte: "Diese Stute hat einen solchen Kampfgeist, das habe ich selten gesehen bei einem zweijährigen Pferd. Sie ist der Wahnsinn." Auch für Starke war es der fünfte Sieg bei diesem Rennen.