Volleyballerinnen des MTV Stuttgart erneut Deutsche Meister

Die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart haben das entscheidende Finalspiel in Schwerin gewonnen. Es ist der dritte Deutsche Meistertitel in Folge für die Stuttgarterinnen.

Die Frauen des MTV Stuttgart sind Deutsche Meister im Volleyball. Das Team von Trainer Konstantin Bitter gewann am Sonntag das entscheidende fünfte Spiel der "Best of Five"-Finalserie mit 3:1 (17:25, 25:20, 25:13, 25:13). Damit geht auch in dieser Saison der Titel nach Stuttgart.

Vor knapp 2.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena in Schwerin kam der MTV besser in die Partie. Jolien Knollema konnte durch präzise Angriffsschläge die ersten zwei Punkte der Partie erzielen. Doch Schwerin ließ Stuttgart nicht davon ziehen. Angeführt von Kapitänin Anna Pogany setzten auch die Gastgeberinnen den MTV unter Druck. Mitte des hochklassigen ersten Satzes stand es 12:12. In den folgenden Ballwechseln zeigte sich Schwerin dann etwas wacher als die Schwäbinnen. MTV-Trainer Konstantin Bitter nahm bei einem 15:17-Rückstand die erste Auszeit der Partie. Doch Schwerin ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, ging im weiteren Verlauf des Satzes mit 21:16 in Führung und baute diese weiter aus. Nach 23 Minuten ging der erste Satz dann durch einen technischen Fehler der Stuttgarterin Maria Segura Pallerés mit 25:17 an den Rekordmeister aus Schwerin.

MTV Stuttgart von verlorenem ersten Satz unbeeindruckt

Auch der zweite Durchgang begann höchst umkämpft. Kein Team konnte sich vorerst entscheidend absetzen. Die starke Knollema brachte Stuttgart dann mit einem wuchtigen Diagonalball 9:8 in Führung und erhöhte wenig später durch einen Block auf 10:8. Davon angespornt spielten die Stuttgarterinnen nun ihre individuelle Klasse voll aus und setzten sich mit 14:10 ab. Ein Vorsprung, den der MTV nicht mehr hergab und durch die erneut stark aufspielende Krystal Rivers sogar ausbauen konnte. Mit 25:20 ging der zweite Durchgang an Stuttgart.

Und Stuttgart nahm den Schwung im Stile eines Deutschen Meisters in den dritten Satz mit. Mittelblockerin Monique Strubbe und Co. zwangen SSC-Trainer Felix Koslowski beim Stand von 6:1 für den MTV zu einer Auszeit. Doch auch danach bot Stuttgart den Gastgeberinnen kaum Gelegenheit, den Rückstand zu verkürzen. Mitte des Durchgangs stand es bereits 12:6 für den MTV. Das Momentum lag nun voll und ganz beim MTV, dem Team von Trainer Bitter gelang nahezu alles. Den dritten Satz beendete Knollema mit dem Punkt zum 25:13 für Stuttgart.

Dominanter vierter Satz macht den MTV Stuttgart zum Meister

Wer glaubte, dass Stuttgart mit Nervosität in den vierten Satz gehen würde sah sich getäuscht. Der MTV wirkte durch den nahen Meistertitel beflügelt. Schwerin wurde von den kraftvollen Angriffsschlägen der Schwäbinnen überrollt und fand sich schnell 4:10 in Rückstand. Bei den Gastgeberinnen schlichen sich nun auch Unsauberkeiten in der Ballannahme ein, was zu weiteren Punkten für den MTV führte. Die Spielerinnen der Gäste strahlten ein Selbstvertrauen aus, das keinen Zweifel daran ließ, wer den Titel gewinnen würde. Und so schlug Maria Segura Pallerés beim Stand von 24:13 zum ersten von elf Matchbällen auf. Der Angriffsschlag der Schwerinerinnen ging ins Aus - und der MTV Stuttgart war erneut Deutscher Meister. Es folgte grenzenloser Jubel, Spielerinnen und Trainerteam lagen sich in den Armen. Durch den Sieg ist Stuttgart nun zum insgesamt vierten Mal Meister, seit 2022 ging der Titel jedes Mal in die baden-württembergische Hauptstadt.