VfB Stuttgart: Niko Kappel will Kugelstoß-Gold in Paris

Niko Kappel hat in seinem Sport beinahe alles gewonnen was es zu gewinnen gibt. Bei den Paralympics in Paris will der Kugelstoßer wie schon vor acht Jahren Gold holen.

Beim VfB Stuttgart wird nicht nur guter Fußball gespielt, bei den Schwaben gibt es sogar echte Weltrekordler. Niko Kappel zum Beispiel. Kugelstoßer. Goldmedaille bei den Paralympics in Rio de Janeiro 2016. "Das war schon ganz besonders. Zum erstenmal das ich eine Goldmedaille gewonnen habe , dann auch noch gleich bei den Paralympics und dann auch noch mit nur einem Zentimeter Vorsprung. Das war schon ein ganz besonderer Tag".

Niko Kappel: Bankkaufmann und Spitzenathlet

Niko Kappel ist in Welzheim aufgewachsen - machte dort eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Mittlerweile ist er in seiner Heimat ein echter Star. Ein Mann mit vielseitigen Fähigkeiten. Mit dem Kugelstoßen zu beginnen - ein Volltreffer im Leben des 1,41 Meter großen Athleten.

Karriere-Highlight: Gold bei den Paralympics in Rio 2016

2017 wird er in London Weltmeister, er steigert sich von Jahr zu Jahr. In der englischen Hauptstadt stößt er 13,81 Meter - Weltrekord! Im japanischen Kobe wurde er in diesem Jahr zum zweiten Mal der Beste der Welt. Der WM-Titel für ihn aber nicht ganz so wertvoll wie Gold bei den Paralympics 2016. "Es sind zwar die selben Konkurrenten dabei, der Druck ist gleich groß, doch der Unterschied ist, Weltmeisterschaften sind alle zwei Jahre. Paralympics nur alle vier Jahre. Weltmeister ist man für zwei Jahre, Paralympics-Sieger für immer".

"Schwäbisch unterwegs" auf Weltrekordjagd

Kappel trainiert weiter hart und er feilt weiter an seiner Technik. Dann kommt der 9. Mai 2024. Er stößt die Kugel so weit, wie kein anderer vor ihm. In Hechingen passt alles zusammen: 15,70 Meter! Weltrekord und die 15 Metermarke geknackt. "Der Weg war natürlich weit. Wir haben uns nie eine Grenze gesetzt, wollen immer das Maximum rausholen. Mein Trainer und ich sind schwäbisch unterwegs, tüfteln jeden Tag, sind viel im Kraftraum und diese Mischung macht es aus", sagte Kappel. Am 2. September steht in Paris der Kugelstoß-Wettbewerb der Paralympics auf dem Programm. Die Goldmedaille ist das Ziel.