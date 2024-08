Sieg gegen TuS Metzingen! HB Ludwigsburg feiert Supercup-Gewinn

Im ersten Pflichtspiel unter neuem Namen hat die HB Ludwigsburg die TuS Metzingen geschlagen und sich in Düsseldorf den Supercup gesichert.

Die HB Ludwigsburg ist deutscher Supercup-Sieger im Handball. Durch einen 32:24-Sieg (15:14) gegen die TuS Metzingen sicherte sich das Team von Trainer Jakob Vestergaard den ersten Titel der Saison. Beste Torschützin des deutschen Meisters, der den Titel damals noch unter dem namen SG BBM Bietigheim gewann, war mit 5 Treffern Guro Nestaker. Die Top-Torschützin des DHB-Pokalsiegers aus Metzingen wurde Sabrina Tröster (6 Treffer).

In der gut besuchten Halle in Düsseldorf startete Ludwigsburg stark in die Partie. Nach der ersten Viertelstunde lag die HB bereits mit 10:5 in Führung. Wer aber glaubte, dass der deutsche Meister diese Dominanz die komplette Spielzeit über inne haben würde, sah sich schnell getäuscht. Metzingen arbeitete sich stark ins Spiel zurück. Angeführt von der starken Rechtsaußen Sabrina Tröster kam das Team von Trainer Peter Woth bis zur Halbzeit auf ein Tor heran. Mit einem 15:14 für Ludwigsburg ging es in die Kabinen.

Einseitige zweite Hälfte bringt die Entscheidung

Die favorisierten Ludwigsburgerinnen spielten in der zweiten Hälfte ihre Klasse aber voll aus. Nach zweieinhalb Minuten war der deutsche Meister wieder auf vier Treffer weg gezogen. Mareike Thomaier, Torhüterin Johanna Bundsen und Nationalspielerin Antje Döll sorgten mit ihren Toren für den Traumstart für Ludwigsburg nach dem Wiederanpfiff. Die Partie wurde nun einseitiger. Immer wieder hatte die Metzinger Verteidigung dem disziplinierten Angriffspiel der Ludwigsburgerinnen nichts entgegenzusetzen. Auf der Gegenseite hielt Johanna Bundsen im Ludwigsburger Tor stark. Eine komfortable 29:21-Führung für Ludwigsburg nach 49. Minuten war die Folge. Metzingen zeigte in der zweiten Hälfte zu viel Respekt vor dem deutschen Meister, bei dem kurz vor Schluss Valentina Klemencic nach ihrer dritten Zeitstrafe noch die Rote Karte sah. Den klaren 32:24-Erfolg der Ludwigsburgerinnen trübte das aber nicht mehr. Der Supercup geht damit in diesem Jahr an die HB.

Für Ludwigsburg geht die Bundesliga-Saison am 4. September los. Dann steht das Baden-Württemberg-Duell gegen FRISCH AUF Göppingen an (19:00 Uhr). Metzingen spielt in der Bundesliga am 15. September gegen den Buxtehuder SV (15:00 Uhr).