Dressurreiterin Isabell Werth gewinnt in Mannheim den Grand Prix

Die siebenmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat beim Maimarkt-Reitturnier in Mannheim den Grand Prix mit deutlichem Vorsprung gewonnen.

Gemeinsam mit Wendy de Fontaine erhielt die 54-Jährige aus Rheinberg bei der Qualifikation für den Grand Prix Special und den Grand Prix Freestyle 77,000 Prozent.

Den zweiten Rang belegten Dorothee Schneider aus Framersheim und Dayman (73,913 Prozent) vor der für Norwegen startenden Isabel Freese auf Total Hope Old (72,891 Prozent). Die Prüfung, in der 23 Paare an den Start gingen, war mit einem Preisgeld in Höhe von 8.000 Euro dotiert.

Isabell Werth kommt immer wieder gerne nach Mannheim

"Das hat sich super angefühlt. Die Stute war fantastisch", freute sich Werth nach ihrem Siegesritt im Gespräch mit SWR Sport. "Mannheim war ein super Start in die grüne Saison, es hat alles gepasst."

Die Weltklasse-Dressurreiterin fühlt sich ein ums andere Mal sehr wohl in Mannheim - und begründet auch warum. "Die ganzen Bedingungen sind top. Die Stadt ist zudem einfach herrlich. Wir genießen es Abends auch, über die Dächer der Stadt zu schauen und das ein oder andere Glas Wein zu trinken. Oder einfach durch Mannheim zu bummeln", sagte Werth.