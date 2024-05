Isabell Werth gewinnt auch Grand Prix Special in Mannheim

per Mail teilen

Dressurreiterin Isabell Werth eilt auf dem Mannheimer Maimarkt von Erfolg zu Erfolg. Beim Grand Prix Special ließ sie sich auch von kleineren Patzern nicht aufhalten.

Dressurreiterin Isabell Werth hat einen Tag nach ihrem Erfolg im Grand Prix auch den Grand Prix Special beim Maimarkt-Turnier in Mannheim gewonnen. Die siebenmalige Olympiasiegerin aus Rheinberg erhielt am Freitag in der mit 12.000 Euro dotierten Prüfung gemeinsam mit ihrem Pferd Wendy de Fontaine 76,255 Prozent und lag damit trotz zweier kleiner Patzer deutlich vor Henri Ruoste aus Finnland, der mit Quentano antrat und 73,064 Prozent erhielt.

"Heute war es super schade, dass die Wechsel kaputt waren. Den Fehler nehme ich komplett auf meine Kappe. Das ist kein Unsicherheitsfaktor bei ihr, das ist ein Abstimmungsding", sagte Werth. Dennoch sei sie "super glücklich mit der Stute, vor allem wenn man die Entwicklung nimmt von Anfang Januar bis heute. Wir sind jeden Tag schon mehr zusammengewachsen."

Bianca Nowag-Aulenbrock auf Platz drei

Die zum deutschen Perspektivkader zählende Bianca Nowag-Aulenbrock aus Bad Laer belegte auf Queolito mit 71,149 Prozent den dritten Platz. Insgesamt nahmen zehn Paare teil.

Bis zu den Olympischen Spielen in Paris möchte Werth sich noch mit ihrer Stute Wendy de Fontaine eingrooven. "Unser nächster Start wird Balve sein. Ich hoffe, dass wir uns weiterentwickeln können und uns da möglichst fehlerfrei präsentieren können. Dann hat das Pferd alle Möglichkeiten."

Jubiläumsturnier in Mannheim

Das Mannheimer Maimarkt-Turnier findet in diesem Jahr zum 60. Mal statt. Neben den Dressur-Prüfungen gibt es auch welche in den Disziplinen Para-Dressur und Springen. Den traditionellen Abschluss bildet am Dienstag die Badenia – der Große Preis von Mannheim.