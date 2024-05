Der Kaufhof am Mannheimer Paradeplatz soll geschlossen werden. Was wird dann aus dem Gebäude? Ein mögliches Beispiel: Die frühere Kaufhof-Filiale in den Mannheimer N-Quadraten.

Noch kämpfen Belegschaft und Stadtverwaltung für den Erhalt des Kaufhofs am Mannheimer Paradeplatz. Doch sollte der Kaufhof tatsächlich Ende August schließen - was wird dann aus der Immobilie mitten in der Mannheimer Innenstadt und wie könnte sie künftig genutzt werden? Ein mögliches Beispiel aus der Region ist das Gebäude des ehemaligen Kaufhofs im Mannheimer Quadrat N7, das vom Mannheimer Bauunternehmen Diringer & Scheidel zurzeit umgebaut wird. Die Unternehmensgruppe teilte auf SWR-Anfrage mit, dass es jedoch aktuell noch keine Verhandlungen über den Standort am Paradeplatz gibt.

In dem ehemaligen Kaufhof-Gebäude im Quadrat N7 sollen Wohnungen, Büros und Geschäfte entstehen blocher partners

Ehemaliges Kaufhaus in den Quadraten wird umgebaut

Diringer & Scheidel baut das ehemalige Kaufhof-Gebäude in N7 so um, dass sich im Erdgeschoss fünf Geschäfte befinden werden - darunter: Ein Supermarkt und ein Bäcker. In den Geschossen darüber ist eine Mischung aus Wohnungen, Praxen und Büros geplant. Für Praxen und Büros ist eine Fläche von rund 3.000 Quadratmetern vorgesehen. Bislang sei davon eine Fläche von knapp 660 Quadratmetern vermietet, in der eine Praxis eröffnen wird.

Limehome plant möbilierte Apartments für kurze Aufenthalte

Der Apartment-Anbieter Limehome wird zudem in dem Gebäude mehr als 100 voll möblierte Wohnungen errichten, die von Privatpersonen, Touristen und Geschäftsreisenden tageweise angemietet werden können. Nach Angaben von Limehome haben die Apartments verschiedene Größen und eine unterschiedliche Möblierung. So gibt es zum Beispiel auch Wohnungen mit einer Küchenzeile. Buchung, Check-In und Check-Out erfolgen dann komplett digital. Zudem entstehen in dem ehemaligen Kaufhof-Gebäude 77 Mietwohnungen mit jeweils zwei bis vier Zimmern, teilte ein Sprecher der Diringer & Scheidel-Unternehmensgruppe mit.

Mehrere Grünflächen geplant

Im ersten Obergeschoss soll es zwei begrünte Innenhöfe mit einer Gesamtgröße von knapp 340 Quadratmetern geben, die von den angemieteten Büros genutzt werden können. Außerdem ist ein Dachgarten mit einer Fläche von knapp 770 Quadratmetern im zweiten Obergeschoss für die Wohnungsmieter geplant. Dort wird es auch einen Spielplatz und einen zentralen Aufenthaltsbereich geben.

Altes Kaufhof-Gebäude wurde nur teilweise abgerissen

Die Unternehmensgruppe Diringer & Scheidel hatte die Gewerbeimmobilie in den Mannheimer Quadraten im Oktober 2020 gekauft. Der alte Kaufhof wurde nur teilweise abgerissen. Zwei Untergeschosse und das Erdgeschoss blieben von dem alten Gebäude bestehen. Die darüber liegenden Geschosse werden in Holz-Hybrid-Bauweise errichtet. Dabei werden Holz und Beton miteinander kombiniert. Außerdem soll die Fassade am Ende begrünt werden.

Zukunft von Kaufhof am Bismarckplatz in Heidelberg weiter ungewiss

Die Kaufhof-Filiale am Heidelberger Bismarckplatz ist seit Januar dieses Jahres geschlossen. Wie es mit dem Gebäude weitergeht, ist noch ungewiss. So lange das Gebäude Teil des Insolvenzverfahrens ist, sei eine Zwischennutzung aktuell nicht im Gespräch, teilte eine Sprecherin der Stadt Heidelberg mit. Die Stadt habe momentan keine Handhabe, die Immobilie zu nutzen - auch nicht als Zwischennutzung.

Mehrere Filialen in der Region bleiben

Die Kaufhof-Filialen in der Hauptstraße in Heidelberg und in Speyer bleiben weiterhin geöffnet. Der Kaufhof in Viernheim (Kreis Bergstraße) im Rhein-Neckar-Zentrum sollte ursprünglich im Zuge der Insolvenz ebenfalls geschlossen werden, wurde dann aber gerettet.