Übernimmt Waldhof-Präsident Bernd Beetz die Warenhauskette Karstadt Kaufhof?

Über Bernd Beetz

Bernd Beetz ist in Sinsheim geboren und Unternehmer im Luxussegment.

In New York besitzt der 73-Jährige eine Kosmetikfirma, in Berlin lässt er Brillen herstellen und in Paris Rucksäcke. Seit 2013 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Douglas Holding und Vorsitzender des Vorstands von St. Johns Knits. Von 2018 bis 2019 war Beetz Aufsichtsratsvorsitzender der Warenhauskette Karstadt Kaufhof. Bernd Beetz ist seit 2018 Präsident des Fußball Drittligisten SV Waldhof Mannheim, lebt aber heute in der Schweiz.

In einem Interview mit der Uni Mannheim im September 2020 erzählt er, dass er bereits 2001 einen US-Kosmetikkonzern aus der Krise geholt - und zum weltgrößten Hersteller von Düften für den Massenmarkt gemacht habe.