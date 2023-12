Rund 1.000 Menschen haben am Sonntag an einer pro-palästinensischen Demonstration in der Mannheimer Innenstadt teilgenommen. Die Kundgebung verlief laut Polizei friedlich.

Unter dem Motto "Waffenruhe sofort: Frieden und Gerechtigkeit für Palästina" demonstrierten bei einer pro-palästinensischen Kundgebung am Sonntagnachmittag circa 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zur Demo hatte die gemeinnützige Organisation "Free Palastine" aus Mannheim und Stuttgart gemeinsam aufgerufen. Die angemeldete Kundgebung verlief friedlich, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim dem SWR. Es seien einige Plakate sichergestellt worden, weil der Anfangsverdacht strafbarer Inhalte bestehe. Sie würden nun an die Staatsanwaltschaft weitergeben.

Pro-Palästina-Demo in der Mannheimer Innenstadt

Gegen 15 Uhr hatten sich die Demonstrierenden am Alten Messplatz in Mannheim versammelt. Nachdem die Auflagen der Stadt verlesen wurden, startete der Protestzug in die Mannheimer Innenstadt. Am Marktplatz vorbei zogen die Teilnehmenden zum Wasserturm und anschließend wieder zurück zum Marktplatz. Die Demo wurde von zahlreichen Einsatzwagen der Polizei begleitet.

Plakate wurden aus Sicherheitsgründen aufgezeichnet

"Stop war, stop genozid" , "Waffenruhe in Gaza jetzt" oder "Free Palestine". Mit unter anderem solchen Schriftzügen auf Plakaten protestierten die Demonstrantinnen und Demonstranten in der Mannheimer Innenstadt. Die Plakate wurden dabei teilweise von der Polizei durch Fotos und Videos dokumentiert. Strafbare Inhalte könne man so besser nachweisen und im Nachhinein anzeigen, erklärte Polizeisprecher Patrick Knapp. Vier solcher Plakate stünden unter Verdacht. Auch ein Dolmetscher war vor Ort, der die arabischen Schriften und Ausrufe übersetzte.