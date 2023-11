Laura Uzupyte arbeitet als multimediale Reporterin und Redakteurin im SWR-Regionalstudio Mannheim.

Von weltweiten Boulevard-Themen...

Laura Uzupyte ist in Mannheim und Ludwighafen aufgewachsen. Nach ihrem Bachelor an der Universität Mannheim in Germanistik machte sie ihre ersten journalistischen Schritte – inklusive des Volontariats – bei einem Münchner Privatsender. Hier war sie als Fernsehredakteurin für ein Boulevard-Magazin mehrere Jahre in ganz Deutschland und darüber hinaus unterwegs.

2020 machte die gebürtige Litauerin eine sechsmonatige Weiterbildung zur Social Media Managerin, da ihr geplantes Sabbatical wegen des ersten Corona-Lockdowns nicht stattfinden konnte. Im Anschluss war sie für ein Projekt bei ZDFdigital – Schwerpunkt YouTube und Instagram.

...zurück in die Heimat als Reporterin beim SWR

Seit Dezember 2021 ist Laura Uzupyte beim Südwestrundfunk tätig. Hier arbeitet sie für die Bereiche Fernsehen, Hörfunk, Online und Social Media – mit Schwerpunkt Fernsehen und Social Media. Als Journalistin geht sie bei empathischen und emotionalen Geschichten voll auf, mag aber auch den Nervenkitzel aktueller Berichterstattung. Freunde bezeichnen sie als "Karla Kolumna", weil sie immer im Einsatz ist. Zum Beispiel als sie bei einem privaten Besuch eines Freizeitparks zum Ende eine Live-Schalte für die SWR Aktuell Nachrichten machte - wegen eines Unfalls.

Ihr Antrieb

Kein Tag ist wie der andere und man lernt unglaublich viele Menschen kennen. "Routine ist tödlich".

Journalistisch prägend für Laura Uzupyte waren

Der Amoklauf an der Universität Heidelberg 2022 und die Produktion eines Mehrteilers über europäische Auswanderer in Bali.

Als Reporterin hatte sie einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Sie liebt es so viele unterschiedliche Menschen kennen zu lernen. Ein paar außergewöhnliche Momente waren, als zum Beispiel die US-Schauspielerin Emilia Clarke das Interview abgebrochen hat, weil ihr eine Frage missfiel oder sie sich das erste TV-Interview mit dem Social Media Star Uyen Ninh sichern konnte.