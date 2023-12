Nach der Räumung des Göppinger Weihnachtsmarkts am Samstagabend, wurde der Markt am Sonntag wieder geöffnet. Wegen eines Hinweises auf eine Bedrohungslage musste der Markt am Samstag schließen. Laut Polizei hatte ein Mann am Abend per Telefon eine Drohung ausgesprochen.