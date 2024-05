per Mail teilen

Eskalation nach einem Fußballspiel in Schramberg: Ein junger Mann soll seinem Mitbewohner mit einem Messer ins Bein gestochen haben. Der Angreifer muss sich erstmal eine neue Bleibe suchen.

In Schramberg (Landkreis Rottweil) haben sich am Freitagabend zwei Mitbewohner mit einigen Freunden zum Kicken getroffen. Nach Streitigkeiten auf dem Platz eskalierte die Situation: Ein 25-Jähriger soll mit einem Messer auf seinen Mitbewohner losgegangen sein und ihn am Oberschenkel verletzt haben.

Zeugen des Vorfalls greifen mutig ein

Laut Polizei kam es während des Fußballspiels zu wiederholten Provokationen und verbalen Auseinandersetzungen. Die Stimmung war offenbar sehr angespannt. Nach der Partie geriet die Situation jedoch vollkommen außer Kontrolle. Ein 25-Jähriger soll seinem 23-jährigen Mitbewohner mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben. Dank des mutigen Eingreifens von Zeugen konnten die beiden Streithähne getrennt und das Messer abgenommen werden, so die Polizei.

Wohnungsverweis ausgesprochen

Der Angreifer flüchtete zunächst zu Fuß. Beamten des Polizeireviers Schramberg gelang es jedoch, ihn wenig später festzunehmen. Dem 25-Jährigen wurde ein Wohnungsverweis für die gemeinsam mit seinem Kontrahenten bewohnte Wohnung ausgesprochen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Laut einem Polizeisprecher wurde der 23-jährige Mann bei der Attacke nicht schwer verletzt. Nachdem seine Wunde behandelt worden war, konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.